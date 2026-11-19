Hanoi (VNA) - Vietnam creará condiciones favorables para que la farmacéutica estadounidense MSD (Merck Sharp & Dohme) invierta en el país y transfiera tecnología para la producción de vacunas, afirmó la viceprimera ministra, Pham Thi Thanh Tra.



Durante una recepción celebrada la víspera en Hanoi con Marc Gailhardou, presidente de la Región de Mercados Intercontinentales de MSD, con motivo del 30.º aniversario de la presencia de la compañía en Vietnam, la subjefa de Gobierno animó a la empresa a considerar al país un socio estratégico estable y fiable.



La dirigente instó a MSD a invertir cuanto antes en una planta de producción de medicamentos y vacunas y acelerar la transferencia de tecnología de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) al sistema de centros de vacunación VNVC de Vietnam.



Por su parte, Gailhardou informó que Vietnam figura entre los diez mayores mercados de MSD en la región intercontinental. En 2025, la compañía suministró medicamentos y vacunas a más de 400 millones de personas en todo el mundo, incluidos 2,3 millones de vietnamitas.



Valoró la orientación de Vietnam hacia la prevención de enfermedades, reflejada en la legislación pertinente y en la incorporación de cuatro vacunas, entre ellas la del VPH, al Programa Ampliado de Inmunización hasta 2030.



Añadió que MSD y VNVC anunciaron recientemente un plan de cooperación para transferir tecnología, producir y localizar vacunas estratégicas, con el objetivo de reforzar la seguridad del suministro de vacunas y la autosuficiencia de Vietnam en este ámbito.



En nombre del Gobierno, Thanh Tra reconoció las contribuciones de MSD durante los últimos 30 años. La compañía ha introducido en Vietnam alrededor de 20 tipos de medicamentos y vacunas avanzados y ha prestado asistencia a cerca de 7.500 pacientes oncológicos mediante medicamentos valorados en unos 154 millones de dólares, cubriendo hasta el 75% de sus costos.



MSD ha invertido miles de millones de dongs en investigación clínica y se ha comprometido a destinar cerca de 40 millones de dólares adicionales en 2026. Asimismo, apoya el suministro de la vacuna contra el VPH a precios preferenciales mediante el mecanismo de la Alianza para la Vacunación (Gavi) hasta finales de 2027.



La viceprimera ministra señaló que Vietnam cuenta actualmente con un sólido marco institucional y normativo favorable al desarrollo de la industria farmacéutica. La Resolución No. 72-NQ/TW, emitida el 9 de septiembre de 2025 por el Buró Político, reorienta el enfoque hacia la medicina preventiva y establece como objetivo que, para 2030, la población quede exenta del pago de tarifas hospitalarias en el nivel básico, dentro del alcance de las prestaciones del seguro médico y conforme a una hoja de ruta.



Por su parte, la Estrategia de Desarrollo de la Industria Farmacéutica hasta 2030 establece el objetivo de convertir a Vietnam en un centro de producción farmacéutica de alto valor de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El mercado farmacéutico vietnamita tiene un tamaño estimado de unos 10 mil millones de dólares en 2026 y registra un crecimiento promedio anual del 8% al 10%. La vacuna contra el VPH se incorporó oficialmente al Programa Ampliado de Inmunización a partir del 1 de julio de 2026.



En cuanto a la cooperación entre MSD y VNVC para transferir la tecnología de producción de la vacuna contra el VPH, Thanh Tra expresó su respaldo y manifestó su deseo de que la transferencia no se limite a la producción y el envasado, sino que incluya también tecnologías farmacéuticas y de nueva generación, en estricto cumplimiento de la legislación vietnamita.



Encargó al Ministerio de Salud que, en coordinación con los ministerios y sectores pertinentes y con VNVC, prepare cuidadosamente las condiciones para poner en marcha el proyecto cuanto antes. También pidió elaborar una hoja de ruta para ampliar la vacunación contra el VPH a escala nacional y establecer un mecanismo de adquisición adecuado.



La viceprimera ministra propuso que MSD estudie la posibilidad de invertir en una fábrica de medicamentos y vacunas en Vietnam, dando prioridad a productos en los que la compañía cuenta con fortalezas, como los fármacos oncológicos, las vacunas y los antibióticos de nueva generación. Asimismo, instó a la empresa a apoyar a Vietnam en las negociaciones directas con las compañías farmacéuticas, reduciendo la intermediación para garantizar precios razonables y transparentes.



También pidió estudiar la posibilidad de prorrogar después de 2027 el mecanismo de Gavi para el suministro de la vacuna contra el VPH e incorporar a Vietnam a la red mundial de investigación clínica.



Solicitó a MSD y VNVC que acuerden los tipos de vacunas, el alcance de la transferencia tecnológica, la hoja de ruta y los plazos de ejecución, con el objetivo de suscribir el acuerdo de cooperación en 2027 y atender tanto la demanda interna como las posibilidades de exportación a otros países de la región.



El Gobierno respaldará la solución de los obstáculos dentro de sus competencias y creará condiciones favorables para llevar adelante esta cooperación.



Por parte de VNVC, su presidente del Consejo de Administración y director general, Ngo Chi Dung, informó que la planta de vacunas y productos biológicos de la entidad se está construyendo conforme a los estándares FDA GMP y Euro GMP. Se prevé concluir la primera fase de construcción en 2027, iniciar la producción en 2028 y comercializar los productos en 2029.



Asimismo, propuso dar prioridad en las compras públicas a los productos fabricados en el país, contribuyendo así a reducir los costos y ampliar la cobertura de vacunación en zonas remotas y de difícil acceso./.

VNA