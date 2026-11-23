Hanoi (VNA) - La participación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la XXXIII Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y su intervención en la ceremonia de traspaso de la presidencia de APEC 2027 recibieron elogios de expertos y académicos chinos.

En declaraciones a la corresponsal de la VNA en China, Liu Ying, investigadora del Instituto de Estudios Financieros Chongyang de la Universidad Renmin de China, afirmó que la visita de To Lam refleja tanto la confianza de Vietnam en su propio camino de desarrollo como su responsabilidad en la gobernanza regional y la promoción de la prosperidad compartida.

A su juicio, los discursos del dirigente vietnamita demostraron una visión estratégica de largo alcance, al situar el desarrollo nacional en el contexto de Asia-Pacífico y mostrar la creciente capacidad de las economías emergentes para contribuir a definir la agenda regional.

Liu Ying destacó que las propuestas del secretario general y presidente To Lam coincidieron con el tema de APEC 2026, presidido por China: “Construir una comunidad Asia-Pacífico de prosperidad compartida”. Sus tres prioridades, promover un entorno abierto de comercio e inversión, generar nuevos motores de crecimiento y fortalecer el diálogo y la cooperación para consolidar la confianza, abordan cuestiones esenciales para mantener la apertura, impulsar el desarrollo y preservar la estabilidad regional.

Asimismo, la valoración positiva de los esfuerzos de China para promover el Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP) y reforzar la conectividad refleja la convergencia entre ambos países sobre la cooperación regional.

La experta consideró que las intervenciones también abrieron nuevas perspectivas para los vínculos bilaterales. El mandatario vietnamita subrayó la importancia de facilitar la circulación de conocimientos, talento y capital, así como de mejorar la conexión de las infraestructuras y las cadenas de suministro. Esto permitirá convertir las complementariedades industriales de ambos países en proyectos concretos de conectividad, economía digital e innovación.

Liu Ying resaltó además el enfoque social de las propuestas vietnamitas, que identifican la mejora de la productividad como motor del crecimiento mediante el desarrollo de la economía digital, la economía plateada y la economía de los cuidados. También destacó el respaldo al diálogo en condiciones de igualdad para resolver diferencias en beneficio de la población y las generaciones futuras.

La próxima presidencia vietnamita del APEC en 2027 constituye, según la académica, una oportunidad para dar continuidad a los resultados alcanzados durante el mandato de China. Desde Shenzhen hasta Phu Quoc, ambos países pueden conectar sus agendas y transformar la visión de prosperidad compartida en iniciativas concretas.

En este contexto, Vietnam busca profundizar la cooperación con China en comercio e inversión, conectividad, economía digital e inteligencia artificial (IA). Entre las medidas propuestas figuran ampliar el uso de la tarjeta de viaje para empresarios de APEC (ABTC), aplicar los acuerdos bilaterales de exención de visados y contribuir al avance del FTAAP mediante el apoyo a la ampliación del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

La investigadora propuso impulsar proyectos de ferrocarriles transfronterizos, puestos fronterizos inteligentes, facilitación aduanera y cooperación industrial. En economía digital e IA, consideró prioritario apoyar a las pequeñas y medianas empresas para reducir costos y mejorar su eficiencia, además de formar recursos humanos digitales.

También señaló que Vietnam puede aprovechar su posición como puente entre China y la ASEAN y su participación en numerosos tratados de libre comercio para promover la armonización normativa regional. Como miembro del CPTPP, puede respaldar la incorporación de nuevos integrantes que cumplan los estándares establecidos y contribuir a sentar las bases del futuro FTAAP.

Liu Ying concluyó que el valor de la presidencia vietnamita de APEC deberá reflejarse en la conversión de los compromisos de apertura en oportunidades de negocio, la conectividad en resultados concretos de desarrollo y la innovación en mejoras de la calidad de vida de la población./.