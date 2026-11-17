Beijing (VNA) - Lejos de su tierra natal, los vietnamitas residentes en China siguen estrechando sus vínculos comunitarios, preservando su lengua y sus costumbres tradicionales, y participando activamente en actividades relacionadas con su país de origen.



Para ellos, el patriotismo no es simplemente nostalgia, sino que se manifiesta a través de pequeños actos cotidianos que contribuyen a fortalecer la gran unidad nacional y proyectar la imagen de Vietnam en el mundo.



En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing, con motivo del Día de la Gran Unidad Nacional (18 de noviembre) y el Día de la Cultura de Vietnam (24 de noviembre), To Truong Thi Hong Hoai, quien lleva casi tres décadas viviendo en Beijing, afirmó que el mayor valor de la comunidad reside en su capacidad para mantener la cohesión, apoyarse mutuamente y conservar sus vínculos con la patria, pese a las diferencias de circunstancias y ocupaciones.



Señaló que cada Año Nuevo Lunar (Tet), las reuniones para elaborar juntos el banh chung (pastel cuadrado de arroz glutinoso), preparar platos tradicionales, instalar el altar ancestral y celebrar la llegada de la primavera crean un ambiente cálido y ayudan a aliviar la nostalgia por el hogar.



Las actividades estudiantiles y las redes comunitarias también constituyen un sistema práctico de apoyo. Quienes llegaron antes comparten consejos sobre estudios, trabajo y vida cotidiana con los recién llegados; los estudiantes se ayudan mutuamente y, cuando alguna familia atraviesa dificultades, las visitas y palabras de aliento de sus compatriotas representan un importante apoyo emocional.



El patriotismo también se manifiesta cuando Vietnam sufre desastres naturales, tormentas, inundaciones u otras dificultades. A pesar de la distancia, la comunidad sigue de cerca los acontecimientos en el país, comparte información y participa en las labores de ayuda a través de canales de recaudación de fondos fiables.



Además de fortalecer los vínculos internos, los vietnamitas en China participan en actividades de intercambio cultural, educativo y entre los pueblos. La difusión de la lengua, la gastronomía, la vestimenta, el arte y la vida cotidiana de Vietnam contribuye a que los amigos chinos conozcan mejor el país y fortalece los lazos entre ambas poblaciones.



Por su parte, Pham Thi Hau, quien está casada y reside en China desde hace más de una década, afirmó que siente la responsabilidad de preservar y difundir la identidad vietnamita en un entorno multicultural. Para ello, sigue utilizando el vietnamita con sus amigos, lee periódicos, escucha música, ve películas vietnamitas y escribe diarios en su lengua materna. También participa como voluntaria en la enseñanza del vietnamita a amigos chinos interesados en aprenderlo.



Durante las festividades tradicionales, Pham Thi Hau y otros estudiantes organizan o participan en celebraciones del Año Nuevo Lunar, el Festival del Medio Otoño y la conmemoración de los Reyes Hung, además de preparar platos típicos y realizar intercambios culturales. Estas actividades ayudan a aliviar la nostalgia por la patria y permiten a las generaciones más jóvenes comprender mejor la historia, las tradiciones y los valores que conforman la identidad vietnamita.



Con el propósito de difundir la imagen de Vietnam en el extranjero, Pham Thi Hau participa en intercambios culturales en su centro educativo, organiza puestos gastronómicos y exposiciones fotográficas sobre los paisajes y la población vietnamitas. También utiliza las redes sociales para compartir imágenes del ao dai (traje tradicional vietnamita), los destinos paisajísticos, la gastronomía y la belleza sencilla de su tierra natal. Cuando sus amigos extranjeros hablan de Vietnam a través de un plato de pho (sopa tradicional de fideos), un baile con sombreros cónicos o las frutas tropicales, siente orgullo y toma mayor conciencia de su responsabilidad en la difusión de la cultura nacional.



Con motivo del Día de la Gran Unidad Nacional y el Día de la Cultura de Vietnam, ambas mujeres expresaron su deseo de que los vietnamitas, tanto dentro como fuera del país, continúen fortaleciendo la solidaridad y preservando la lengua, las buenas costumbres y las tradiciones nacionales. Para las familias que viven en el extranjero, mantener el uso de la lengua materna en el hogar, preparar banh chung con los hijos, elaborar platos tradicionales del Año Nuevo Lunar y contarles historias sobre la patria y los abuelos son formas prácticas de transmitir el amor por las raíces a las nuevas generaciones./.





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