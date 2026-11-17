Ottawa (VNA) - El idioma, los valores de la piedad filial y la etiqueta familiar, junto con la tradición de "Al beber agua, se recuerda el manantial" constituyen elementos clave que conectan a las generaciones de vietnamitas en Canadá.



Así lo subrayó Phan Thi Quynh Trang, presidenta del Consejo de Cultura y Educación Canadá-Vietnam (CVCEC), durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Ottawa.



Aunque los abuelos, los padres y los niños puedan utilizar diferentes idiomas en su vida cotidiana, los miembros de la familia siguen encontrando puntos en común en su comportamiento, sus afectos familiares y sentido de pertenencia a sus raíces, dijo.



La historia mencionada por Phan Thi Quynh Trang trata sobre clases del idioma vietnamita en la Isla del Príncipe Eduardo (PEI), en el este de Canadá, un lugar donde los niños tienen pocas oportunidades de escuchar o hablar su lengua materna fuera de su entorno familiar.



De acuerdo con la funcionaria, el aprendizaje en estas clases no se limita al reconocimiento de las letras ni al ejercicio de la expresión oral. Los niños también conocen la historia de Vietnam, escuchan relatos sobre ejemplos de piedad filial y héroes que defendieron la Patria, y aprenden a respetar a sus padres y agradecer a sus maestros.



Cada clase presencial de los fines de semana comienza con el Himno Nacional de Vietnam. Las festividades y celebraciones del Tet (Año Nuevo Lunar) se convierten en ocasiones para que los alumnos hagan tarjetas de felicitaciones, preparen dulces y elaboren juntos bánh chưng (pasteles tradicionales de arroz glutinoso).



Estas actividades ofrecen más oportunidades para utilizar el vietnamita y, al mismo tiempo, acercan a los niños a las costumbres y el estilo de vida a través de experiencias prácticas.



A través de esta experiencia, la representante del CVCEC quiso destacar la importancia de la coordinación entre las familias y las clases de vietnamita para preservar los valores culturales tradicionales de la tierra natal.



A partir de su experiencia organizativa, consideró que los vínculos comunitarios deben cultivarse mediante actividades periódicas. Lo importante es que las asociaciones tomen la iniciativa de coordinarse y creen más oportunidades para que las familias y los jóvenes participen conjuntamente en la preservación de la cultura vietnamita.



En consonancia con el espíritu de la Resolución No. 23-NQ/TW sobre el trabajo relacionado con los residentes vietnamitas en el extranjero, enfatizó en la necesidad de establecer un calendario cultural común entre las asociaciones de una misma región, entre otros aspectos.



Mediante la preservación y el mantenimiento del vietnamita en el seno familiar, la entrega de oportunidades para los jóvenes y la participación conjunta en actividades comunitarias, los vietnamitas en Canadá mantienen vivos los valores culturales de su pueblo en la vida cotidiana.



Esta perseverancia contribuirá a fortalecer los vínculos entre generaciones y conservar y transmitir el amor por la tierra natal en destinos lejanos./.

VNA