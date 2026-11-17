Phnom Penh (VNA) - Los medios de comunicación de Camboya han dedicado una amplia cobertura a la visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, a Phnom Penh del 14 al 16 de noviembre, para participar en la 20.ª Cumbre de la Francofonía, destacando su importancia para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación regional.



La Agencia de Prensa de Camboya (AKP) informó sobre los encuentros del secretario general y presidente To Lam con el titular del Senado camboyano, Hun Sen; su participación en el Foro de Tecnología e Innovación Francófona (FrancoTech 2026), así como el desayuno de trabajo entre los dirigentes de Vietnam, Camboya y Laos.



Durante su reunión del 14 de noviembre, Hun Sen destacó que la visita refleja la importancia que Vietnam concede a las relaciones bilaterales y a la comunidad francófona. Asimismo, elogió los avances económicos vietnamitas y valoró las propuestas para ampliar la cooperación en economía, educación y asuntos fronterizos.



El dirigente camboyano expresó su satisfacción por el crecimiento del comercio bilateral, cuyo volumen ya supera los 10.000 millones de dólares, y manifestó su apoyo al objetivo común de elevarlo a 20.000 millones de dólares.



En relación con FrancoTech 2026, la AKP resaltó el discurso de To Lam, quien expresó su esperanza de que el evento genere nuevas oportunidades de cooperación, intercambio de conocimientos, investigación y transferencia tecnológica entre los países francófonos. También llamó a impulsar la innovación, desarrollar las capacidades digitales y aplicar los avances científicos y tecnológicos a la producción y la vida cotidiana.



Por otra parte, la agencia destacó el desayuno de trabajo del 16 de noviembre entre To Lam, Hun Sen y el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del país, Thongloun Sisoulith. El encuentro, celebrado en un ambiente cordial, reafirmó la amistad histórica, la solidaridad y la confianza mutua entre los tres países.



Los portales Fresh News y Khmer Times también destacaron esta reunión como una tradición que contribuye a fortalecer la coordinación y la cooperación entre Vietnam, Camboya y Laos. Khmer Times señaló, además, el interés de Phnom Penh por ampliar los intercambios comerciales, la cooperación transfronteriza y los vínculos económicos regionales.



El periódico también informó sobre el compromiso de ambas partes de reforzar la cooperación educativa, política y entre sus respectivos partidos, así como de promover los vínculos entre las autoridades locales de las zonas fronterizas.



Por otro lado, el diario The Phnom Penh Post informó que, en el marco del Foro de Tecnología e Innovación Francófona (FrancoTech 2026), celebrado en Phnom Penh, el primer ministro camboyano, Hun Manet; el presidente francés, Emmanuel Macron; el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y las respectivas delegaciones de alto nivel visitaron el pabellón de Metfone para conocer los productos y soluciones tecnológicas presentados en el evento.



El portal Cambodianess también dedicó cobertura a FrancoTech y señaló que Emmanuel Macron, To Lam, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el jefe del Gobierno camboyano, Hun Manet, aprovecharon el encuentro para promover una mayor cooperación en tecnología, investigación e innovación digital.



El medio citó el llamamiento de To Lam a reforzar la cooperación en investigación, transferencia tecnológica y desarrollo de infraestructuras digitales. El máximo dirigente vietnamita subrayó que los avances científicos y tecnológicos deben traducirse en beneficios concretos para las economías de los países miembros de la comunidad francófona.



Asimismo, instó a los Estados miembros a intensificar la cooperación en investigación, invertir en competencias digitales y garantizar que la inteligencia artificial (IA) se desarrolle y utilice de manera responsable. También hizo hincapié en la importancia de invertir en los jóvenes y las mujeres, a quienes calificó como fuerzas fundamentales del futuro mercado laboral digital./.

VNA