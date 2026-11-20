Hanoi (VNA) – Vietnam está dispuesto a actuar como puente para ayudar a Azerbaiyán a estrechar sus relaciones con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) y los países de la región, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, durante un encuentro hoy aquí con el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev.



En la cita, Tran Thanh Man señaló que la visita del mandatario azerbaiyano, del 19 al 21 de noviembre, da continuidad a la realizada por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, a Azerbaiyán en mayo de 2025 y abre una nueva etapa en las relaciones tradicionales de amistad y la Asociación Estratégica entre ambos países.



Asimismo, felicitó a Azerbaiyán por los importantes logros alcanzados en materia de desarrollo socioeconómico y por el creciente prestigio del país en la región y en el ámbito internacional bajo el liderazgo del presidente Ilham Aliyev.



También expresó su satisfacción por los avances de la cooperación bilateral en el intercambio de delegaciones a todos los niveles, la coordinación en foros multilaterales, la defensa y la seguridad, el comercio, la energía, el petróleo y el gas, así como los intercambios entre ambos pueblos.



El presidente de la Asamblea Nacional recordó su encuentro con la presidenta del Parlamento de Azerbaiyán, Sahiba Gafarova, al margen de la Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, celebrada en Suiza en julio de 2025.



Propuso intensificar el intercambio de delegaciones, compartir experiencias legislativas y reforzar la coordinación en los foros parlamentarios multilaterales. Asimismo, destacó la necesidad de potenciar el papel legislativo y de supervisión de ambos parlamentos para perfeccionar el marco jurídico y facilitar el cumplimiento de los compromisos y acuerdos de alto nivel por parte de los Gobiernos, ministerios, autoridades locales y empresas, ampliando así la cooperación en los ámbitos de interés y con potencial para ambas partes.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man; el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, y los delegados. (Foto: VNA)



Por su parte, el presidente Ilham Aliyev felicitó a Vietnam por sus importantes logros socioeconómicos.



Al recordar la visita de To Lam a Azerbaiyán en mayo de 2025 y la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica, expresó su deseo de mantener los intercambios de delegaciones a todos los niveles, consolidar el impulso positivo de los vínculos bilaterales y ampliar la cooperación entre el Partido Comunista de Vietnam y el Partido del Nuevo Azerbaiyán, así como entre los parlamentos de ambos países.



Tras valorar los avances de la cooperación parlamentaria bilateral, Aliyev subrayó que Azerbaiyán concede gran importancia a los vínculos entre los órganos legislativos y ha promovido diversas iniciativas de cooperación interparlamentaria en organizaciones multilaterales, especialmente en el marco del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).



El mandatario señaló que, durante su presidencia del MNOAL, Azerbaiyán ha impulsado la cooperación Sur-Sur. En el ámbito económico, destacó el amplio potencial de colaboración entre ambos países y la posición geográfica estratégica de Azerbaiyán como punto de conexión entre Asia y Europa. Asimismo, propuso agilizar los trámites para establecer un régimen de exención de visados y estudiar la apertura de vuelos directos entre las dos capitales, con el fin de fomentar el turismo, el comercio y la inversión.



Ambas partes acordaron consolidar la confianza política, aprovechar eficazmente el marco de la Asociación Estratégica, coordinar la implementación de los compromisos y acuerdos de alto nivel y explotar el potencial de cooperación en diversos ámbitos. Asimismo, destacaron la importancia de impulsar los vínculos económicos, comerciales y de inversión, así como la cooperación en energía, petróleo y gas y logística.



También subrayaron la necesidad de reforzar las conexiones de transporte, especialmente mediante rutas internacionales de transporte multimodal, para diversificar los corredores comerciales entre ambas regiones.



Las dos partes coincidieron además en ampliar la cooperación parlamentaria, educativa y formativa, así como en los ámbitos de la cultura, el turismo y los intercambios pueblo a pueblo.



También abogaron por facilitar los desplazamientos y la colaboración entre los ciudadanos y las empresas de ambos países, en beneficio de sus pueblos y en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo.



En esta ocasión, Tran Thanh Man transmitió sus saludos e invitó a la presidenta del Parlamento de Azerbaiyán, Sahiba Gafarova, a visitar Vietnam en una fecha conveniente. Por su parte, el presidente Ilham Aliyev invitó al titular de la Asamblea Nacional vietnamita a realizar una visita a Azerbaiyán./.