Hanoi (VNA) – La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, recibió hoy en esta capital a Mehriban Aliyeva, primera vicepresidenta de Azerbaiyán y esposa del presidente Ilham Aliyev, en el marco de la visita oficial de este último al país indochino.



En la cita, la subjefa del Estado vietnamita manifestó su satisfacción por volver a reunirse con Aliyeva tras su visita a Azerbaiyán en octubre pasado. Asimismo, compartió sus impresiones sobre el desarrollo del país caucásico y destacó la cordialidad y hospitalidad de su pueblo.



Tras felicitar a Azerbaiyán por sus recientes logros, especialmente por asumir la presidencia de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Confianza en Asia (CICA) para el periodo 2026-2028, Vo Thi Anh Xuan expresó su confianza en que la visita del presidente Ilham Aliyev y su esposa contribuirá a profundizar la asociación estratégica entre ambos países.



También valoró la labor de la Fundación Heydar Aliyev y sus iniciativas humanitarias en Vietnam, al tiempo que agradeció a Aliyeva y a la entidad por la atención y el apoyo brindados al país en los últimos años.



La vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan y Mehriban Aliyeva, primera vicepresidenta de Azerbaiyán y esposa del presidente Ilham Aliyev, disfrutan de la cultura del café y la gastronomía vietnamitas. (Foto: VNA)



Por su parte, Aliyeva expresó su admiración por los notables cambios que ha experimentado Vietnam desde su anterior visita, particularmente en materia de desarrollo económico, infraestructura, ciencia y tecnología.



Calificó a Vietnam como un destino cada vez más atractivo en la región, tanto para el turismo como para los negocios y la cooperación. Asimismo, manifestó su deseo de que ambos países fortalezcan la conectividad y promuevan una mayor colaboración en el turismo y otros sectores.



Durante el encuentro, Vo Thi Anh Xuan invitó a Aliyeva a degustar dos especialidades de la gastronomía vietnamita: el banh com, tradicional pastel de arroz verde de Hanoi, y el café con huevo, una bebida típica que combina el intenso sabor del café con una cremosa mezcla de yema de huevo batida, azúcar y leche./.