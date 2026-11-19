Hanoi (VNA)- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y su esposa llegaron hoy a Hanoi para iniciar una visita oficial a Vietnam, que se prolongará hasta el 21 de noviembre por invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa.



La visita tiene especial importancia para impulsar las relaciones bilaterales hacia una nueva etapa de desarrollo, en consonancia con el nivel de la Asociación Estratégica establecida entre ambos países.



Se trata del segundo viaje oficial de Ilham Aliyev a Vietnam, después de su primera visita en 2014.



En el Aeropuerto Internacional de Noi Bai, la delegación azerbaiyana fue recibida por el ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung; la viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang; y el embajador de Vietnam en Rusia, concurrente en Azerbaiyán, Dang Minh Khoi.



En declaraciones a un corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en la Comunidad de Estados Independientes (CEI), el embajador Dang Minh Khoi señaló que esta visita abre una nueva etapa para concretar la visión estratégica de ambos países, transformar el potencial de cooperación en oportunidades reales en beneficio de sus pueblos y contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo en ambas regiones y en el mundo.



Vietnam y Azerbaiyán mantienen una amistad tradicional de larga data, construida y fortalecida a lo largo de generaciones de dirigentes y ciudadanos de ambos países. Durante su trayectoria histórica, Azerbaiyán siempre ha brindado a Vietnam su apoyo y sincero afecto, mientras que Vietnam concede gran importancia a la amistad y la cooperación con este país.



En particular, la visita de Estado del secretario general To Lam a Azerbaiyán en mayo de 2025 y la elevación oficial de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica abrieron un nuevo capítulo en los vínculos entre ambos países. Desde entonces, la cooperación en diversos ámbitos ha registrado avances significativos.

Delegados vietnamitas dan la bienvenida al presidente Ilham Aliyev de la República de Azerbaiyán y a su esposa en el Aeropuerto Internacional Noi Bai. Foto: VNA





En este contexto, la visita del presidente Ilham Aliyev a Vietnam constituye una oportunidad para que los dirigentes de alto nivel de ambos países consoliden la confianza política, intercambien opiniones de manera integral sobre las orientaciones para el desarrollo de las relaciones bilaterales y definan medidas concretas destinadas a implementar eficazmente la Asociación Estratégica.



La visita también busca generar un nuevo impulso para ampliar la cooperación en todos los ámbitos, desde la política, la diplomacia, la economía, el comercio y la inversión hasta la energía, la educación, la ciencia y la tecnología, así como los intercambios entre los pueblos./.