Hanoi (VNA) - La próxima visita oficial a Vietnam del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y su esposa no solo tendrá un significado político y diplomático, sino que también abrirá nuevas oportunidades de cooperación que podrán traducirse en beneficios concretos para los pueblos y las empresas de ambos países.



La visita se efectuará del 19 al 21 de noviembre, en respuesta a la invitación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y su esposa. Se trata de la segunda visita oficial del mandatario azerbaiyano a Vietnam, después de la realizada en 2014.



Más de tres décadas de sólida amistad



Vietnam y Azerbaiyán mantienen una larga trayectoria de relaciones históricas, forjadas y cultivadas por los presidentes Ho Chi Minh y Heydar Aliyev, así como por sucesivas generaciones de dirigentes y ciudadanos de ambos países. Hitos como la visita del Presidente Ho Chi Minh a Azerbaiyán en 1959 y la de Heydar Aliyev a Vietnam en 1983 sentaron bases sólidas para la amistad entre ambos pueblos.



Los dos países establecieron relaciones diplomáticas el 23 de septiembre de 1992. Desde entonces, han mantenido intercambios de delegaciones de distintos niveles y contactos de alto nivel. En particular, durante la visita de Estado del secretario general To Lam a Azerbaiyán, en mayo de 2025, los dirigentes de ambos países aprobaron la Declaración Conjunta sobre el establecimiento de la Asociación Estratégica Vietnam-Azerbaiyán. Este acontecimiento marcó un hito histórico y sentó las bases para profundizar los vínculos bilaterales.



Ambas partes también establecieron, a nivel ministerial, la Comisión Intergubernamental Vietnam-Azerbaiyán para la cooperación económico-comercial y científico-técnica.



La cooperación económico-comercial entre los dos países ha registrado una tendencia al alza en los últimos años. En 2025, el intercambio comercial bilateral alcanzó cerca de 150 millones de dólares, mientras que en los primeros nueve meses de 2026 superó los 60 millones de dólares.



La cooperación en otros ámbitos, como la defensa, la ciencia y la tecnología, la educación y la formación, la cultura y el turismo, también avanza progresivamente y conserva un amplio potencial de desarrollo. Entre estos sectores, la educación y la formación constituyen un ámbito tradicional que se está reactivando gradualmente. Cada año, Azerbaiyán forma a numerosos oficiales navales y especialistas vietnamitas en los sectores del petróleo y el gas, así como en el ámbito jurídico.



Ambas partes mantienen una estrecha coordinación y se brindan apoyo mutuo en organismos internacionales y foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados y la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia (CICA).



Los productos tradicionales de exportación de Vietnam a Azerbaiyán incluyen principalmente teléfonos, maquinaria, herramientas y repuestos, computadoras, bienes electrónicos y componentes. (Foto: VNA)



Aplicar eficazmente la Asociación Estratégica Vietnam-Azerbaiyán



Según el embajador de Vietnam en Rusia, concurrente en Azerbaiyán, Dang Minh Khoi, la presente visita constituye un nuevo hito en la historia de las tradicionales relaciones de amistad entre ambos países y refleja la alta consideración que la máxima dirigencia de Azerbaiyán concede a Vietnam y a los vínculos bilaterales.



La visita ofrece una oportunidad para que los altos dirigentes de ambas naciones sigan consolidando la confianza política, intercambien puntos de vista de manera integral sobre las orientaciones para el desarrollo de las relaciones y definan medidas concretas que permitan aplicar eficazmente la Asociación Estratégica.



En materia de cooperación energética, Azerbaiyán cuenta con fortalezas y una amplia experiencia en la exploración, explotación y refinación de petróleo y gas. Por su parte, Vietnam necesita desarrollar su sector energético, garantizar la seguridad energética e impulsar la transición energética.



Ambos países pueden ampliar la cooperación entre el Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam) y la Compañía Estatal Petrolífera de Azerbaiyán (SOCAR) en el suministro de crudo, la exploración, explotación y procesamiento de hidrocarburos, la industria petroquímica y los servicios técnicos conexos.



En el ámbito comercial, Vietnam cuenta con ventajas competitivas en productos agrícolas y acuícolas, bienes de consumo, productos industriales procesados y electrónica. Azerbaiyán, por su parte, posee una ubicación geográfica estratégica que puede facilitar el acceso de los productos vietnamitas a los mercados del Cáucaso Sur, Asia Central y Europa. Para aprovechar estas ventajas, ambos países deben intensificar la promoción comercial, organizar foros empresariales, ferias y exposiciones, y fomentar los contactos directos entre sus comunidades empresariales.



Asimismo, ambas partes pueden reforzar la cooperación en conectividad del transporte, logística y cadenas de suministro, así como ampliar la colaboración en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, agricultura de alta tecnología, educación y formación.



Minh Khoi expresó su confianza en que la visita oficial a Vietnam del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y su esposa dará un nuevo impulso a la cooperación bilateral en todos los ámbitos, permitirá convertir el potencial existente en oportunidades concretas en beneficio de ambos pueblos y contribuirá positivamente a la paz, la estabilidad y el desarrollo en sus respectivas regiones y en el mundo./.