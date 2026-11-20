Hanoi (VNA)- Vietnam concede gran importancia a las tradicionales relaciones de amistad y a la fructífera cooperación con Azerbaiyán, afirmó el primer ministro Le Minh Hung al reunirse hoy en Hanoi con el presidente del país euroasiático, Ilham Aliyev.



Durante el encuentro, el dirigente anfitrión aseveró que Vietnam sigue de cerca y celebra los importantes logros alcanzados por el pueblo azerbaiyano en la construcción y el desarrollo nacional, que contribuyen a elevar el papel, la posición y el prestigio de ese país en la región y en el mundo.



Destacó que los Gobiernos de ambas naciones han trabajado activamente para implementar los acuerdos alcanzados, especialmente los suscritos durante la visita de alto nivel del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Azerbaiyán, en mayo de 2025.



Asimismo, propuso al mandatario azerbaiyano respaldar la continuidad de la eficaz cooperación desarrollada durante las últimas décadas e impulsar nuevos proyectos viables en los ámbitos de la exploración, explotación y refinación de petróleo y gas, así como en la formación de recursos humanos altamente calificados.



Por su parte, Ilham Aliyev expresó su satisfacción por regresar a Vietnam después de más de diez años y manifestó su admiración por los notables logros socioeconómicos del país. Resaltó la larga tradición de amistad y los valiosos vínculos de cooperación entre ambas naciones, en particular la sólida confianza entre sus máximos dirigentes.



Según el presidente azerbaiyano, tras casi 35 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, Vietnam y Azerbaiyán cuentan con grandes oportunidades para ampliar la cooperación tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral.



Al considerar a Vietnam uno de los socios importantes de Azerbaiyán en el Sudeste Asiático, Ilham Aliyev manifestó la disposición de su país a desarrollar los vínculos bilaterales en todos los ámbitos, en consonancia con las tradicionales relaciones de amistad y el marco de la Asociación Estratégica establecido.



Azerbaiyán está dispuesto a crear condiciones favorables para ampliar la colaboración, especialmente en los sectores económico-comercial, de inversión, energético y petrolero, así como en los intercambios entre los pueblos, recalcó.



Panorama de la cita. (Foto: VNA)



En cuanto a la cooperación política y diplomática, ambos líderes destacaron la importancia de la conmemoración del 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, en 2027, y acordaron coordinar la organización de diversas actividades para celebrar la efeméride.



También valoraron la estrecha coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales y organismos internacionales durante los últimos años, especialmente en las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados y la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia (CICA).



Ambas partes coincidieron en que la energía, el petróleo y el gas constituyen sectores en los que ambos países cuentan con fortalezas y un amplio potencial de cooperación. En este sentido, los respectivos Gobiernos facilitarán las condiciones para que las empresas petroleras y gasísticas desarrollen activamente proyectos concretos en ambos países.



En materia económica, comercial y de inversiones, los dos dirigentes destacaron la necesidad de mejorar la eficacia operativa y fortalecer el papel coordinador de la Comisión Intergubernamental para la cooperación económico-comercial y científico-técnica. El objetivo es impulsar una colaboración sustantiva, eficaz e integral en sectores de interés mutuo, como la industria, la agricultura, la ciencia y la tecnología, la educación y la formación.



Asimismo, acordaron intensificar el intercambio de información, la promoción comercial y los contactos entre las comunidades empresariales, además de alentar y facilitar las inversiones de las empresas de ambos países. También fortalecerán la cooperación para establecer mecanismos de control de la inocuidad alimentaria y de cuarentena fitosanitaria y zoosanitaria, con el fin de facilitar el intercambio económico y comercial bilateral.



Ambas partes convinieron en impulsar la conectividad ferroviaria intermodal entre Vietnam y Azerbaiyán a través de Asia Central y del corredor de transporte y logística transcaspiano. Se espera que esta iniciativa contribuya a intensificar el comercio, promover la integración regional y aprovechar mejor el potencial de cooperación, generando beneficios concretos para ambas naciones.



Además, consideraron que ambos países cuentan con un considerable potencial de cooperación en los ámbitos de la cultura, el turismo, los intercambios pueblo a pueblo y la colaboración entre localidades. Abogaron por continuar promoviendo los intercambios culturales y crear condiciones favorables para mejorar la conectividad aérea en beneficio de los ciudadanos y las empresas de los dos países./.