Hue, Vietnam (VNA) - Los ciudadanos vietnamitas podrán visitar gratuitamente los sitios patrimoniales de la antigua capital imperial de Hue con motivo del Día del Patrimonio Cultural de Vietnam (23 de noviembre) y el Día de la Cultura Vietnamita (24 de noviembre), informó el Centro de Conservación de Monumentos de Hue.



La exención se aplicará a los sitios pertenecientes al Complejo de Monumentos de Hue entre las 7:00 y las 17:00 horas del 23 de noviembre. En el caso de la reliquia Hai Van Quan, el acceso será gratuito durante los dos días, 23 y 24 de noviembre.



Para celebrar el Día de la Cultura Vietnamita, la ciudad de Hue organizará numerosas actividades culturales y artísticas, con un programa central del 18 al 24 de noviembre. El Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo y el Centro de Conservación de Monumentos de Hue coordinarán una serie de eventos que, como novedad, incorporarán tecnologías digitales para acercar el patrimonio a la vida contemporánea.



El 22 de noviembre, el Museo de Antigüedades Reales de Hue acogerá una exposición que presentará la poesía del emperador Thieu Tri mediante tecnologías digitales, ofreciendo al público una experiencia interactiva para descubrir el legado poético de la dinastía Nguyen.



Uno de los principales atractivos serán las obras compuestas en el género “hoi van kiem lien hoan”, que permite 128 formas de lectura y da lugar a 128 poemas diferentes. La exposición permitirá explorar la singularidad y riqueza del lenguaje poético del emperador a través de una combinación de valores tradicionales y tecnología moderna.



El programa incluirá también una ceremonia de ofrenda floral en memoria del Presidente Ho Chi Minh, así como espectáculos que combinarán expresiones artísticas tradicionales y contemporáneas para divulgar los valores representativos de la cultura vietnamita y de Hue. Entre ellas figuran Nha nhac (música de la corte real), el canto de Hue, el ao dai (traje tradicional) y la música folclórica.



Asimismo, se habilitarán espacios culturales y de experiencias comunitarias para presentar el patrimonio local y las industrias creativas. Entre las actividades destacan la exposición fotográfica “La cultura de Hue: integración y desarrollo”; espacios de libros, prensa y documentos sobre la cultura vietnamita y de Hue; exhibiciones del ao dai y del oficio de confección de esta vestimenta tradicional, así como muestras de artesanía y actividades interactivas dirigidas a estudiantes, familias, residentes y turistas.



El público podrá disfrutar de demostraciones de caligrafía, artes folclóricas, música Ca Hue e instrumentos tradicionales. También se organizarán juegos de la corte imperial y tradicionales en los espacios patrimoniales.



Estas actividades buscan fomentar el intercambio cultural y ofrecer a los visitantes una visión más profunda de la vida espiritual y las tradiciones de la antigua corte imperial de Hue./.

VNA