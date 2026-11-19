Ottawa (VNA) - Al acoger por tercera vez el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027, Vietnam podrá aprovechar su experiencia en dos grandes acuerdos comerciales regionales para promover la cooperación entre economías con distintas prioridades.



En un contexto de diversificación de los mercados y las fuentes de suministro, el intercambio de documentos electrónicos y la conexión de proveedores con las redes regionales de producción y distribución figuran entre los ámbitos con mayor potencial de consenso.



Las dos ediciones anteriores de APEC celebradas en Vietnam reflejan su capacidad para convertir las prioridades comunes del foro en programas de acción. En Hanoi, en 2006, las economías miembros aprobaron un plan para concretar los objetivos de facilitación del comercio mediante medidas y plazos específicos. En Da Nang, en 2017, ampliaron la cooperación al desarrollo inclusivo y la formación de recursos humanos en la era digital.



Según Julie Nguyen, directora de la Iniciativa Canadá-ASEAN del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de York, las contribuciones de Vietnam a la facilitación de los negocios y al apoyo a las pequeñas y medianas empresas también demuestran su capacidad para fomentar el diálogo entre economías con distintos niveles de desarrollo.

Julie Nguyen, directora de la Iniciativa Canadá-ASEAN del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de York, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias. (Foto: VNA)

En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Canadá, Christine Nakamura, vicepresidenta de la Oficina para el Centro de Canadá de la Fundación Asia-Pacífico de Canadá, señaló que Vietnam puede aprovechar su experiencia en el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) para impulsar la cooperación en APEC. Identificó tres ámbitos prioritarios: el comercio digital, la reforma estructural y el fortalecimiento de la resiliencia de las cadenas de suministro.



A su juicio, el tema de APEC 2027, centrado en la conectividad y la construcción de economías inclusivas y resilientes, puede ayudar a los miembros a encontrar puntos de convergencia ante la creciente fragmentación de la economía mundial.



Vietnam es una de las siete economías de APEC que participan tanto en el CPTPP como en el RCEP, junto con Australia, Brunei, Japón, Malasia, Nueva Zelanda y Singapur. El foro también reúne a miembros que forman parte de uno solo de estos acuerdos, como Canadá, integrante del CPTPP, y China y Corea del Sur, participantes en el RCEP, mientras que Estados Unidos no pertenece a ninguno de ellos. Gracias al consenso y la cooperación voluntaria que caracterizan a APEC, la experiencia adquirida en ambos acuerdos puede compartirse con un grupo más amplio de socios.



Julie Nguyen destacó que las amplias relaciones económicas de Vietnam y su experiencia en distintos marcos de cooperación le ofrecen oportunidades para promover el diálogo y acercar posiciones entre los miembros.



En el comercio digital, una posible iniciativa sería reducir la duplicación de declaraciones empresariales. Las diferencias entre los sistemas aduaneros y los formatos de datos pueden obligar a declarar varias veces la información de un mismo cargamento. Para avanzar, las economías interesadas podrían comparar los datos exigidos, intercambiar experiencias sobre la autenticación de documentos electrónicos y probar el intercambio de un tipo de documento.



Esta labor requiere también inversiones tecnológicas y procedimientos adecuados para recibir, verificar y reconocer los documentos, de modo que la información pueda reutilizarse en las distintas etapas comerciales. El tiempo de tramitación y la reducción de declaraciones repetidas permitirían evaluar los resultados de los proyectos piloto.



En cuanto a las cadenas de suministro, Julie Nguyen consideró que Vietnam puede aprovechar su posición en las redes de producción asiáticas para conectar a proveedores, fabricantes y mercados de consumo. La diversificación exige información detallada que permita a los compradores identificar socios capaces de cumplir los requisitos técnicos, de volumen y de entrega. A su vez, las pequeñas empresas necesitan conocer las exigencias de calidad y trazabilidad para incorporarse a estas redes.



Las asociaciones sectoriales y los programas de apoyo empresarial podrían contribuir difundiendo información sobre las necesidades de compra y orientando a los proveedores en la preparación de sus perfiles de capacidad.



Ambas líneas de cooperación se complementan: conectar empresas facilita la búsqueda de proveedores adecuados, mientras que agilizar el intercambio de documentos electrónicos reduce los trámites para iniciar operaciones comerciales.



En Phu Quoc, en 2027, Vietnam podrá aprovechar la experiencia de coordinación adquirida en Hanoi y Da Nang para reunir a los miembros interesados en proyectos piloto. Las pruebas de intercambio de documentos y los programas sectoriales de conexión de proveedores podrían sentar las bases para una participación más amplia. Su papel como puente se medirá, en última instancia, por resultados concretos para las empresas, como reducir declaraciones, acortar los tiempos de tramitación y encontrar nuevos proveedores que cumplan los requisitos./.