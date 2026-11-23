Quang Tri, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Quang Tri organiza del 22 al 26 de noviembre un programa de promoción turística a través del cine de Bollywood, con el objetivo de atraer visitantes indios, conectar a empresas turísticas y aerolíneas, e impulsar la apertura de vuelos regulares desde los principales centros turísticos de la India al aeropuerto de Dong Hoi.



Según el Comité Popular provincial, el programa busca promover la imagen, el potencial, las ventajas y los productos turísticos distintivos de Quang Tri en los mercados indio e internacional a través de las películas de Bollywood. Asimismo, pretende atraer a productores, directores, estudios cinematográficos y equipos de rodaje internacionales para que conozcan la provincia y seleccionen destinos locales como escenarios para sus producciones.



La iniciativa también contribuirá a promover el Año Nacional del Turismo – Quang Tri 2027 y la Semana de la Cultura y el Turismo de la provincia.



Uno de los principales objetivos es desarrollar una estrategia de promoción y una gama de productos turísticos adaptados a las preferencias de los visitantes indios. Estos incluirán recorridos por Quang Tri e itinerarios por Vietnam que conecten los principales escenarios de rodaje de la película india SILAA en esa provincia y las de Ninh Binh y Cao Bang. Se establecerán vínculos entre empresas de viajes y alianzas turísticas vietnamitas e indias para desarrollar y comercializar estos recorridos en el mercado indio.



La provincia también busca conectar a las empresas turísticas con las aerolíneas para promover vuelos regulares desde los principales centros turísticos de la India al aeropuerto de Dong Hoi. Este es uno de los tres resultados clave esperados del programa, junto con la elaboración de una estrategia de comunicación que aproveche el impacto promocional de la película y el desarrollo de productos turísticos vinculados a sus escenarios de rodaje.



Entre los participantes figuran representantes de la productora de SILAA, tres aerolíneas –Vietnam Airlines, Vietjet Air y Sun PhuQuoc Airways–, así como empresas internacionales de viajes especializadas en el mercado indio. La delegación visitará los escenarios que aparecen en la película, además de destacados destinos turísticos e instalaciones de servicios, con vistas a desarrollar productos acordes con las preferencias de los visitantes indios.



Entre los destinos incluidos en el recorrido figuran la Aldea Turística de Tan Hoa, la cueva Chuot, la zona de Tu Lan, Blue Diamond Retreat, la cueva del Comandante, la cueva Thien Duong, el manantial de Mooc, los túneles de Vinh Moc, las riberas del río Hien Luong-Ben Hai y las dunas de arena de la comuna de Nam Trach. La delegación también inspeccionará establecimientos de alojamiento de cuatro y cinco estrellas en Dong Hoi y Dong Ha.



El 24 de noviembre se celebrará asimismo en el barrio de Dong Hoi una conferencia sobre cooperación para el desarrollo turístico a través del cine de Bollywood, con la participación de representantes nacionales e internacionales.



En los últimos años, Quang Tri ha sido escenario de diversas producciones cinematográficas nacionales e internacionales, entre ellas las películas de Hollywood Kong: Skull Island y Pan, así como The Immortal, Legend of Quan Tien y, más recientemente, la producción india SILAA.



A través de SILAA, se espera que las imágenes de los paisajes naturales y los atractivos turísticos de la provincia lleguen a un amplio público indio y animen a los espectadores a visitar los lugares que aparecen en la pantalla. La iniciativa también brinda a Quang Tri la oportunidad de reforzar la conexión entre el cine, la promoción de destinos y el desarrollo de su mercado turístico internacional./.

VNA