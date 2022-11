Póster del documental (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- “ Di qua trung bong chet ” (Caminando por el valle de la muerte), documental escrito, producido y dirigido por la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), ganó seis premios en festivales internacionales de cinematografía.Se incluyen el Premio de la Crítica Cinematográfica en el World Film Carnival - Singapur; y los Knight of the Reel Awards, los Luis Buñuel Memorial Awards, así como los del Festival Internacional de Cine de Gangtok, el Virgin Spring Cinefest y el Festival Internacional de Cine de Culto de Calcuta, todos en la India.El documental de 60 minutos ha sido reconocido por los jueces de los festivales de cine de la India y Singapur, donde se proyectó y ganó los principales premios.Dirigido conjuntamente por Ngo Kim Anh, Nguyen Huu Trung y Paul Kennedy y filmado por el joven camarógrafo Ha Van Quynh, “Di qua trung bong chet” sigue la vida de varios adictos que viven en Hanoi y Quang Ninh. Durante años, muchos de ellos se rebajaron a nuevos mínimos para alimentar sus adicciones.En esta producción honesta y reveladora, abren sus corazones para hablar sobre cómo avergonzaron a sus familias, robando el dinero reservado para criar a sus propios hijos por el impulso de consumir drogas.Con muchos seropositivos, lucharon por ver la luz al final del túnel, intentando y fallando una y otra vez para dejar las drogas a través de los centros de rehabilitación.El director Paul Kennedy dijo: “Si bien es un gran privilegio que nuestro trabajo sea elogiado por colegas de la industria cinematográfica, lo que más nos alegra es poder resaltar la difícil situación y el dolor de los adictos presentados ante una audiencia internacional.“La adicción a las drogas fuertes constituye un gran problema en todo el mundo. Y esta fue nuestra oportunidad de arrojar una luz positiva sobre el problema y ver el increíble trabajo realizado para sacar a las personas de su dolor y sufrimiento.“Y no son solo los adictos mismos. También son sus familias y seres queridos los que sufren”, subrayó.Por su parte, el director Huu Trung señaló: “El documental no se enfoca en la adicción a las drogas sino que enfatiza el ardiente deseo de ser salvados de aquellos que cayeron en el círculo vicioso de las drogas y el crimen. Las drogas hicieron que su deseo fuera desesperanzado e impotente. Pero llegó un milagro, salvándolos y así llegó su turno de salvar a otros que tuvieron un pasado similar y comparten ese mismo deseo ardiente”.“La película fue realmente interesante y emocionante y ha sido una verdadera motivación para otros cineastas de todo el mundo”, escribieron los organizadores del Festival Internacional de Cine de Gangtok.Mientras tanto, una cita del World Film Carnival - Singapur destacó: “Le han arrebatado el puesto de Ganador a la multitud de cientos de cineastas prometedores de todo el mundo. Esculpieron las rocas para hacer una escultura que se parezca a su logro. Sus arduos trabajos realmente valen la pena”.Actualmente, el documental está siendo considerado para más proyecciones y premios en 10 festivales de cine./.