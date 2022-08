Nguyen Thi Le (Foto: VNA)

An Giang, Vietnam (VNA)- La Agencia de Seguridad e Investigación de la Policía de la provincia de An Giang arrestó a dos sospechosos en el caso de 40 ciudadanos vietnamitas que cruzaron a nado un río hacia Vietnam para escapar de un casino en Camboya.



Según Dinh Van Noi, director de la policía provincial, los sujetos son Nguyen Thi Le (1980) y Le Van Danh (1988), ambos residentes en el distrito de An Phu de la localidad.



La agencia también inició un proceso penal contra los dos por "organizar salidas ilegales". Las decisiones anteriores fueron aprobadas por la Fiscalía Popular del mismo nivel.



Con anterioridad, en el puesto de control fronterizo y lucha contra la COVID-19 número 21 en la puerta limítrofe Long Binh, de la provincia de An Giang, se detectó el 18 pasado un grupo de vietnamitas que nadaron a través del río Binh Di, tras huir del casino Rich World en la provincia camboyana de Kandal, e ingresaron ilegalmente al país.

A través la interrogación, los mencionados individuos confesaron que la mayoría de ellos salió ilegalmente de las zonas fronterizas de las provincias sureñas y después de entrar en Camboya, trabajaron en el casino Rich World. Debido a la obligación de trabajar muchas horas extras, sin descanso y salario, ese grupo trató de cruzar la frontera para regresar a Vietnam.



Los resultados de la investigación inicial mostraron que seis de ellos fueron llevados ilegalmente a Camboya por Thi Le y Van Danh.



Thi Le admitió que alrededor de mayo de este año, un hombre desconocido le pidió que participara en el traslado ilegal de personas de Vietnam a Camboya. Luego, trabajó con Van Danh para organizar las salidas ilegales. Van Danh llevaba a la gente a la orilla del río en el lado vietnamita y Thi Le los transportaba a Camboya. A la pareja se le pagaba unos 4,27 dólares por persona que se llevaba con éxito a Camboya.



Además de las seis personas, Thi Le también admitió que ella y Van Danh realizaron muchas otras salidas ilegales para trabajar en casinos camboyanos.



Las autoridades trabajan por realizar más investigaciones./.