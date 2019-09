Bill Hayton, especialista del programa Asia- Pacífico del Instituto Chatham House de Reino Unido. (Fuente: VNA)

Praga (VNA)- Más de 50 expertos y académicos participaron en el seminario titulado “La solución para las disputas en el Mar del Este” organizado en esta capital por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Cancillería checa y la Universidad de Palacky Olomouc.En el evento efectuado el 19 pasado, Bill Hayton, especialista del programa Asia- Pacífico del Instituto Chatham House de Reino Unido, dijo que las disputas no solo involucran a China y países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que reclaman la soberanía en el Mar del Este, sino están relacionadas con la competencia geopolítica entre las potencias, especialmente Washington y Beijing.Señaló que los litigios en el Mar del Este atraen el gran interés de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea (UE), dado que impactan en la estabilidad y el desarrollo de la región.Exhortó a una mayor atención de la UE al tema y su apoyo a los países de la ASEAN en el mejoramiento de la capacidad para la seguridad marítima.China no tiene pruebas y bases jurídicas para reivindicar casi la totalidad del Mar del Este, reiteró que recordó que en julio de 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya rechazó la reclamación por Bejing de la llamada “línea de nueve tramos”.Esa acción de China va en contra del derecho internacional, así como de su compromiso de mantener las buenas relaciones con las naciones de la región, aseveró.Subrayó que en el proceso de la solución de las disputas, uno de los factores más importantes es evaluar las evidencias que presentaron los países reclamantes.Esas naciones deben promover las negociaciones, comprometerse con mantener el statu quo en la zona y no aumentar su reclamación soberana, agregó.Por su parte, Takashi Hosoda, experto sobre la seguridad de Asia- Pacífico de la Universidad de Charles, manifestó su preocupación por las tensiones actuales que amenazan la paz y la estabilidad en la región.Indicó que las acciones unilaterales de Beijing en los últimos dos meses escalan la tensión en el Mar del Este.Acusó a Beijing de violar las leyes internacionales al enviar su buque de estudio geológico Haiyang Dizhi 8 a las zonas económicas exclusivas (EEZ en inglés) de Vietnam en el arrecife de Tu Chinh (Vanguard Bank).Destacó que China debe respetar el derecho internacional y los valores comunes globales.En una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias, Bill Hayton, criticó que la operación ilegal de Haiyang Dizhi 8 en las EEZ de Vietnam mostró que China utilizó las acciones amenazantes y coercitivas para obligar a los países en la región a ceder sus derechos soberano y jurisdiccional, así como sus intereses legítimos.La UE debe prestar atención al asunto del Mar del Este para prevenir que las reglas universales sean quebrantadas, concluyó./.