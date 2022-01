El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- La Academia de Política Nacional Ho Chi Minh organizó hoy el seminario científico “Camarada Do Muoi y la revolución vietnamita” en ocasión del 105 aniversario del natalicio del exsecretario general del Partido Comunista de Vietnam (2 de febrero de 1917).Se trata una actividad práctica para honrar las enormes contribuciones del también expresidente del Consejo de Ministros (ahora Primer Ministro del Gobierno) y exasesor del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), a la causa revolucionaria de la nación.En el simposio, los científicos resaltaron el rol de liderazgo y los aportes de Do Muoi al desarrollo socioeconómico y la construcción partidista en su cargo de miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV (de diciembre de 1986 a junio de 1988).Junto con otros dirigentes del Partido y el Gobierno, Do Muoi propuso iniciativas para promover la democracia y renovar el modelo de desarrollo socioeconómico, enfatizó Dang Kim Oanh, de la Academia de Política Nacional Ho Chi Minh.Por su parte, Tran Thi Hoi, de la misma institución, recordó que, a lo largo de su vida, el dirigente vietnamita destacó la importancia del trabajo del personal, enfatizando que es un “eslabón clave en la causa de renovación”./.