Toman pruebas de detección del COVID-19 (Fuente: VNA

Hanoi, 04 oct (VNA)- La pandemia del COVD-19 ha hecho que se detengan muchas actividades de varios géneros artísticos, excepto la música. Durante los últimos dos años, esta manifestación artística se ha convertido en un “poder blando” que aglutina a las personas en la lucha contra la enfermedad.Durante los combates por la independencia y la libertad del país, surgieron numerosas canciones revolucionarias que aún llevan en sí durante años la fuerza espiritual y el orgullo nacional. Hoy día, en el duro batallar contra el coronavirus, los vietnamitas seguimos promoviendo esa fuerza en tiempos difíciles.Tras una primera “ofensiva musical” sobre la lucha contra la pandemia en abril de 2020, la Asociación de Músicos de Vietnam recibió más de 200 obras. Luego, se publicó la colección “Fe” con las 100 mejores canciones y se llevó a cabo el programa artístico en línea “Fe: Somos los ganadores”, el cual mereció la atención de grandes audiencias, precisó el periódico electrónico Nhan Dan en un artículo publicado recientemente.Cuando estalló la cuarta ola pandémica en julio último, la Asociación convocó a una segunda movilización de composiciones, principalmente en Ciudad Ho Chi Minh, Binh Duong y las provincias sureñas. Poco más de una semana después, la entidad recibió más de 400 piezas de músicos profesionales y aficionados.La Asociación seleccionó entonces a las 20 mejores obras para grabarlas y enviarlas a la primera línea del combate a finales de agosto y principios de septiembre, con motivo del Día de la Música de Vietnam. Numerosas canciones realmente conmovieron a los oyentes, entre ellas “Niem tin” (La fe ), de Xuan Thuy, dedicada a las personas en cuarentena; “Thien than ao trang” (Ángel de las batas blancas), de Duc Tan, en honor a los médicos y “Me oi con se ve” (Querida mamá, regresaré), de Do Hong Quan, sobre los sentimientos de una joven médica.El Centro Cultural de Hanoi presentó recientemente al público las ocho canciones más destacadas de la movilización, entre ellas “Chung tay Viet Nam” (“Vietnamitas unen manos”, de Kelvin Chinh; “Nguoi chien si nganh y” (Soldado médico), de Le Nhi Ha; y “Loi ru tuyen dau” (Arrullo en la primera línea), de Huyen Ngoc y Ba Mon. Además, la serie de programas artísticos en línea “Compartir el amor, superar la pandemia”, organizada por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, ofreció a la audiencia varias obras destacadas sobre el combate antipandémico.Una serie de nuevas canciones compuestas en lenguaje musical moderno han ganado la atención del público joven, cabe destacar: “Vu dieu 5K” (Baile de 5K), “Chi la hoi met chut thoi” (Solo un poco cansado) y "Song nhu tia nang mat troi” (Viviendo como un rayo de sol). Varias obras musicales estuvieron especialmente dirigidas a los niños.Algunas de las composiciones mencionadas fueron acariciadas durante muchos días por los autores, mientras otras nacieron espontáneamente. Pero en general, todas reflejan la noble dedicación de los soldados de batas blancas, el sacrificio de las fuerzas en la primera línea y la belleza de la humanidad en tiempos difíciles.Al atravesar obstáculos ocasionados por la pandemia para su grabación e interpretación, estas canciones parecen tocar el corazón del público con más facilidad, colmándolo de emoción y simpatía... Quizás porque cada una fue concebida desde la responsabilidad social y las emociones del compositor ante la realidad de la vida.Por lo tanto, las canciones no solo contribuyen a difundir y sensibilizar a la gente sobre la lucha contra la pandemia, sino también inspiran y aportan energía positiva al público.Como ha dicho el músico Do Hong Quan: “En cualquier momento, la música, con su extenso poder y rápida difusión, siempre acompaña al pueblo en la protección, la construcción y el desarrollo del país”. Y los compositores y artistas son los soldados que contribuyen a construir la "zona verde espiritual" en la lucha contra el COVID-19./.