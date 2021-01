Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Fábrica de Samsung en Vietnam (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El Gobierno de Vietnam promulgó un decreto sobre los trabajadores migrantes y la contratación y gestión de empleados nacionales que laboran para organizaciones e individuos extranjeros en el país.El documento prescribe que al menos 30 días antes de la fecha prevista de contratación de trabajadores foráneos, los empleadores (excepto los contratistas) tienen la responsabilidad de determinar la demanda de esos extranjeros para cada puesto de empleo que no puede ser cubierto por vietnamitas, y reportar al Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales o al Comité Popular de la provincia o ciudad donde trabajará el migrante.En caso que se generen cambios, el empleador debe informar a las autoridades pertinentes al menos 30 días antes de la fecha señalada para contratar los trabajadores extranjeros.El Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales o los Comités Populares a nivel provincial aprobarán o no la contratación en un plazo de 10 jornadas laborales a partir del momento en que reciban la solicitud de empleo.Además, el Decreto también establece que el contratista tiene que declarar la cantidad, las calificaciones y capacidades profesionales del trabajador extranjero y proponer reclutar empleados vietnamitas para los cargos de trabajo que se espera contratar a un forastero.Los Comités Populares provinciales decidirán la reclutamiento de los trabajadores extranjeros en caso que los puestos no puedan ser ocupados por empleados vietnamitas.Mientras, el inversionista debe supervisar el cumplimiento del contratista con los contenidos declarados sobre el empleo de trabajadores vietnamitas y extranjeros./.