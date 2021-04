Tokio (VNA)- La compañía japonesa de materiales de construcción Ube estableció una subsidiaria en Ciudad Ho Chi Minh, para vender agentes impermeables y otros materiales de construcción en Vietnam y otros países del Sudeste Asiático.La mencionada firma, una unidad de propiedad total con sede en Tokio del gigante químico Ube Industries Ltd., avisó que posee una participación del 51 por ciento en la nueva división local, Ube CT Vietnam , que tiene un capital inicial de más de 753 mil dólares.El resto de la participación está en manos de otras dos compañías del país del Sol Naciente: el 37,5 por ciento pertenece a T. Chatani & Co., una subsidiaria del grupo comercializador de productos químicos OG Corp., y el 11,5 por ciento a Koatsu Gas Kogyo Co., un fabricante de gas a presión.Se espera que el mercado de materiales impermeables en Vietnam se expanda en línea con el crecimiento económico del país, dijo un portavoz de Ube Industries a la agencia noticiosa nipona NNA, al comentar el establecimiento de la nueva unidad local como la primera base comercial del grupo Ube en la nación indochina.La empresa de materiales de construcción Ube se fundó en 2015 y juega un papel central en el negocio de materiales de construcción del grupo nipón./.