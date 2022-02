Binh Duong, Vietnam (VNA) - Los trabajadores regresan a las fábricas en la provincia sureña de Binh Duong mientras las empresas aceleran la normalización de su producción después de los nueve días festivos del Tet (Año Nuevo Lunar), el mayor y principal feriado de Vietnam.El primer día después de las vacaciones, hasta el 95 por ciento de los trabajadores de la empresa Gunzental Vietnam en el parque industrial Vietnam – Singapore II (VSIP II) volvieron a trabajar, lo que permitió que la producción continuara con normalidad.En la empresa Esquel Vietnam Co., Ltd en el parque industrial VSIP I de la ciudad de Thuan An, alrededor de dos mil 500 trabajadores, o más del 80 por ciento del total, regresaron a trabajar, ya que la producción debe reanudarse de inmediato para cumplir con los pedidos de exportación.Todos los trabajadores han regresado a la fábrica Apparel Far Eastern (Vietnam), donde las reglas de prevención de COVID-19 se observan estrictamente desde el primer día después del Tet.El presidente del sindicato de los parques industriales VSIP, Dang Thi Kim Chi, dijo que 315 empresas han reanudado sus operaciones después de las vacaciones de Año Nuevo, muchas de las cuales laboran casi al máximo de su capacidad.La provincia ahora se clasifica como una zona "verde" o de bajo riesgo en términos de infección por el COVID-19.Este año, Binh Duong espera lograr un crecimiento del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) del ocho al 8,3 por ciento. Se proyecta que el Índice de Producción Industrial se expanda un 8,9 por ciento en comparación con el 2021./.