Trabajadores en la sociedad anonima Nidec Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ante los cambios de la plantilla tras un largo tiempo de luchar contra la pandemia y mantener la producción, la mayoría de las empresas en Ciudad Ho Chi Minh están elaborando planes para asegurar los recursos humanos en preparación para las actividades productivas en la nueva normalidad, subrayó el periódico Nhan Dan (Pueblo).

La escasez de mano de obra es inevitable, pero lo que las empresas necesitan es la emisión temprana de los reglamentos, condiciones y formas de operación después del relajamiento de las medidas preventivas.

Preparadas para devolver a los trabajadores a la fábrica

Durante los últimos tres meses, la sociedad anónima Duc Bon en la zona de fabricación de Tan Thuan, en Ciudad Ho Chi Minh, ha mantenido sus actividades con 400 trabajadores según la medida “tres en un lugar” (trabajar, comer y descansar en el espacio laboral).

De acuerdo con la jefa del Departamento de Recursos Humanos de la entidad, Tran Muoi, la empresa ha planeado convocar a los trabajadores para que vuelvan al trabajo cuando la ciudad reabra. “Si los empleados regresan a la fábrica según lo planeado, la escasez de mano de obra será resuelta. Pero el problema es que los trabajadores en otras provincias no puedan regresar. Si es así, debemos considerar una nueva opción de contratación”, dijo Tran Muoi.

Por otro lado, el número actual de empleados en la fábrica de la sociedad anónima Nidec Vietnam en la ciudad de Thu Duc es de unos dos mil 500. A pesar de las dificultades en la prevención antipandémica y el mantenimiento de la producción, retener a más de dos mil trabajadores durante este periodo se considera una gran ventaja para acelerar la producción en la nueva normalidad.

Según la Junta Directiva de Nidec Vietnam, antes del estadillo pandémico, la empresa contaba con unos seis mil empleados. Por lo tanto, con un tercio de los trabajadores operando según “tres en un lugar”, la entidad tiene que esforzarse para cumplir los pedidos durante la complicada situación. Si la ciudad reabre tras el 1 de octubre con una nueva forma productiva, la empresa puede impulsar sus actividades y evitar el riesgo de cancelar pedidos de los socios extranjeros.

Con el fin de garantizar la implementación del doble objetivo de contener la pandemia e impulsar el desarrollo socioeconómico, numerosas empresas en Ciudad Ho Chi Minh han realizado durante los últimos tiempos la medida “tres en un lugar” con las metas de cumplir los pedidos y reterner clientes y empleados. Sin embargo, varios empresarios dieron a conocer que el éxito de dicha medida no es la eficiencia económica, sino la retención de los recursos humanos. La mano de obra estable se considera el mejor recurso y la base para la recuperación empresarial en la nueva normalidad.

Acelerar la vacunación y construir modelos productivos

Se tiene en cuenta la escasez de mano de obra por el empresariado a la hora de elaborar un plan adecuado. Sin embargo, las empresas, las asociaciones y los empresarios esperan una normativa específica de las autoridades sobre el modelo operativo y la vacunación de los trabajadores cuando la ciudad abra de nuevo.

Según el presidente de la Asociación de Empresarios de Ciudad Ho Chi Minh, Chu Tien Dung, existen varios factores que inciden en la garantía de la oferta laboral de las empresas en la nueva normalidad, entre ellos cabe destacar los cientos de miles de trabajadores migratorios que abandonaron la ciudad debido a la pandemia.

Tien Dung exhortó a las autoridades de la urbe a cooperar con las empresas y las asociaciones para elaborar un plan sobre los recursos humanos, especialmente en los principales sectores como el textil y los calzados. Al mismo tiempo, el Gobierno necesita elaborar pronto un conjunto de datos sobre información laboral, "tarjeta verde de vacunación" y el traslado de la población.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Zonas Industriales de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Van Be, informó que la urbe priorizó a finales de junio la inyección de la primera dosis a 322 mil empleados en 18 parques industriales. Hasta septiembre solo 70 mil recibieron la segunda inyección. Por eso, la ciudad debe acelerar la vacunación para los trabajadores. El hecho de que las empresas tengan o no suficientes trabajadores para reanudar la producción depende en gran medida del progreso de la vacunación. Este es un problema que el gobierno municipal debe resolver pronto, dijo Be.

Según las evaluaciones del Servicio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales municipal, numerosas empresas suspendieron sus actividades en los últimos tiempos debido a los costos incurridos durante la implementación de la medida “tres en un lugar”. Es decir, uno de los factores para asegurar el funcionamiento empresarial es la oferta laboral. Por lo tanto, Ciudad Ho Chi Minh debe emitir pronto las normativas sobre los modelos productivos en la nueva normalidad, con el fin de facilitar la elaboración de las políticas por parte de las empresas sobre la contratación de nuevos empleados./.