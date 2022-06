Foto de ilustración (Fuente: Vietjetair.com)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La prestigiosa revista británica Global Economics Times otorgó el premio Mejor nuevo producto de Fintech 2022 a "Fly first - Pay later" (Vuele primero - Pague después), un producto tecnológico que combina la aerolínea Vietjet con la solución de financiación al consumo MOVI.El premio constituye un homenaje a un producto que nació durante la pandemia de la COVID-19, no solo como un apoyo financiero, sino con un significado humanista, pues apoya la recuperación económica, actividades sociales y la vida de las personas."Vuela primero, paga después" es un producto financiero, cien por ciento en línea, que apareció por primera vez en el mercado vietnamita, con la posibilidad de desembolsar en tres minutos hasta un límite de 10 millones de dongs (434 dólares) para comprar boletos aéreos de Vietjet y plazos de pago flexibles de hasta seis meses.Con "Vuele primero - Pague después", Vietjet y MOVI ayudan a los clientes a eliminar todas las barreras cuando viajan en avión. Los pasajeros pueden elegir fácilmente los viajes correctos sin preocuparse por problemas financieros cuando las economías de Vietnam y el mundo enfrentan muchas presiones, dificultades y riesgos de inflación.Pionera en la aplicación de tecnología, Vietjet fue la primera aerolínea en Vietnam en convertir boletos de papel en electrónicos, instalando quioscos de check-in, permitiendo el check-in en línea en su sitio web y mediante aplicación móvil, junto con otros servicios de comercio electrónico para los clientes.Durante la pandemia, los clientes de Vietjet pueden obtener pruebas gratuitas de la COVID-19 y declaración médica a través de la conexión automática a la plataforma médica Vietnam Healthy.Al cooperar con MOVI en "Vuele primero - Pague después", Vietjet ofrece a los clientes más opciones y oportunidades de vuelo; además de convenientes métodos de pago en línea.MOVI ofrece soluciones de financiación al consumo, en particular a estudiantes y trabajadores en zonas industriales. Después de la pandemia, con la solución financiera "Vuele primero - Pague después", las personas y los turistas pueden reducir sus preocupaciones financieras, siendo bienvenidos en los vuelos de Vietjet a todos los destinos nacionales e internacionales en aviones modernos, asientos de cuero suave, tripulaciones de cabina amigables y dedicadas, comidas calientes frescas y deliciosas, productos para el cuidado de la salud, obsequios sorpresa y representaciones artísticas especiales.La revista global de análisis financiero y empresarial The Global Economics tiene su sede en Londres, Reino Unido, y entrega un premio anual con su nombre para honrar a las empresas de todo el mundo que han contribuido al desarrollo económico regional y global, premiando a los mejores nombres en finanzas, banca, bienes raíces, seguros, tecnología, energía, logística y transporte./.