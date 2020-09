Washington (VNA) - Estados Unidos anunció programas específicos de cooperación y apoyo a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con motivo del quinto aniversario de la asociación estratégica entre las dos partes este año.

La reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN y Estados Unidos (Fuente: VNA)

Esos planes se centran en el fortalecimiento de los sistemas de salud pública para el futuro, la construcción de la conectividad a través del desarrollo del capital humano, el fomento de las asociaciones de cooperación económica y la promoción de la colaboración marítima para un Indo-Pacífico seguro, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado del país norteamericano.Estados Unidos sigue siendo un líder en materia de salud a nivel mundial, al realizar incluso el suministro de más de 87 millones de dólares en asistencia a los Estados miembros de la ASEAN para combatir el COVID-19.Ha trabajado codo con codo con sus socios para mitigar los impactos de la pandemia y fortalecer la capacidad de la ASEAN en la prevención, detección y respuesta a futuros brotes de enfermedades zoonóticas e infecciosas.Como parte de la iniciativa Futuros de la salud de Estados Unidos y ASEAN, la Agencia estadounidense de Desarrollo Internacional (USAID) apoya el Sistema de Coordinación de Emergencias de Salud Pública de la agrupación, con un financiamiento de 1,5 millones de dólares.USAID también invierte unos 16 millones de dólares en el proyecto One Health Workforce-Next Generation para transformar la fuerza laboral de salud multisectorial, mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos abrirán una oficina regional del Sudeste Asiático en Hanoi para impulsar una mayor participación en ese sector.El Departamento de Estado amplía sus esfuerzos para combatir el tráfico de vida silvestre en los países de la ASEAN, el cual amenaza la seguridad, socava los esfuerzos de conservación y propaga enfermedades zoonóticas como el COVID-19.Con respecto al desarrollo del capital humano, el gobierno estadounidense trabaja junto con el sector privado para mejorar la vida y el bienestar de las personas en todo la región del Indo-Pacífico.Los programas se centran en el intercambio pueblo a pueblo, la ciencia y tecnología, el emprendimiento, educación y capacitación técnica.El Departamento de Estado colabora con el Congreso para proporcionar fondos para la nueva Academia YSEALI en la Universidad Fulbright de Vietnam, en Ciudad Ho Chi Minh, para ofrecer seminarios de desarrollo de capacidades a nivel ejecutivo para profesionales de nivel inicial y medio de 25 a 40 años de edad de toda la región.Mientras, la alianza BUILD-IT entre USAID, las principales empresas estadounidenses de tecnología y educación, 11 universidades vietnamitas y la Universidad Estatal de Arizona, ayuda a modernizar las escuelas de tecnología e ingeniería de Vietnam.Estados Unidos comparte la preocupación de la ASEAN por el impacto económico del COVID-19 y se compromete con la prosperidad de la región.En 2019, el comercio de bienes y servicios entre ambas partes fue de más de 354 mil millones de dólares. La ASEAN es el cuarto socio comercial del país norteamericano.El gobierno estadounidense mantendrá su apoyo a la ventanilla única de la ASEAN, y será coanfitrión junto a Vietnam del tercer Foro Empresarial del Indo-Pacífico, en octubre próximo.A su vez, USAID respaldará el fortalecimiento del empoderamiento económico de las mujeres en la región, y el desarrollo del índice de integración digital de la ASEAN.Con el fin de crear una región del Indo-Pacífico más segura, Estados Unidos busca mejorar la cooperación marítima y defender el derecho y las normas internacionales para resolver los desafíos geopolíticos.Estas aguas, como en el Mar del Este, también proporcionan medios de vida a millones de personas. La ASEAN y Estados Unidos han trabajado juntos para promover el desarrollo sostenible de los recursos marítimos.Las dos partes continúan enfocándose en mejorar el conocimiento del dominio marítimo y colaborar para establecer mejores prácticas de intercambio de información, operaciones conjuntas e interinstitucionales y la cooperación multinacional mediante la aplicación SeaVision del Departamento de Transporte estadounidense.USAID también apoya un estudio regional sobre la trata de personas y el trabajo forzoso y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Sudeste Asiático para ampliar la base de conocimientos y proporcionar recomendaciones para fortalecer la protección de los trabajadores./.