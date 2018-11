Escenario del seminario. (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) – Expertos reunidos en el décimo Seminario internacional sobre el Mar del Este propusieron que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) dialogue con potencias mundiales para garantizar una única intepretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar (UNCLOS) de 1982 en los asuntos relacionados a esas aguas marítimas.



Durante el evento, concluido la víspera en esta ciudad centrovietnamita, los especialistas presentaron tal propuesta al referirse al hecho de que algunos países utilizaron diferentes interpretaciones de la UNCLOS como pretexto para rechazar y desobedecer los veredictos de los tribunales de arbitraje.



Además, numerosos expertos coincidieron en que las actividades de militarización en el Mar del Este constituyen el mayor riesgo de inestabilidad y están creciendo rápidamente, con el incremento de la presencia de las fuerzas militares tanto en la superficie como en el fondo del mar y en el espacio aéreo.



Asimismo, expresaron preocupaciones por la aceleración del despligue de las instalaciones de doble propósito so pretexto de “obras civiles”, como una estación meteorológica en el Mar del Este.



Los expertos jurídicos enfatizaron que las regulaciones internacionales sobre la solución pacífica de las disputas prohíben el uso de la fuerza o la amenaza de utilizarla.



En el seminario, los participantes también analizaron los emergentes desafíos para la seguridad y el orden en el Mar del Este.



Numerosas opiniones alertaron que la ausencia de principios jurídicos sobre el uso de los vehículos no tripulantes empeorará los riesgos de enfrentamiento en el futuro cercano; mientras la creciente competencia en la expotación de los recursos marinos constituye otro factor que amenaza la estabilidad en la región.



Con respecto a medidas para construir la confianza y mantener la paz y estabilidad en el Mar del Este, los especialistas coincidieron en que las partes deben reconsiderar sus reclamaciones, renunciando a las exorbitantes y no concordantes con las regulaciones universales, entre ellas la UNCLOS, a fin de aliviar la tensión y resolver paso a paso las dipustas por medios pacíficos.



Tras reconocer los avances alcanzados en las negociaciones del Código sobre la conducta de las partes en el Mar del Este (COC), advirtieron que la conclusión de ese documento tardará mucho tiempo, y llamaron a la ASEAN y a China a incrementar la transparencia de las conversaciones, con respeto a los intereses legítimos de las naciones fuera de la región.



Además del COC, sugirieron que la ASEAN presenten iniciativas para establecer otros códigos de conducta en el Mar del Este, como un pacto referido a la prevención de choques imprevistos o el tratamiento de residuos plásticos. – VNA