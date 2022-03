Quang Nam, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la ciudad de Hoi An, de esta provincia centrovietnamita, firmó un acuerdo con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) para implementar el "apoyo a expertos nipones en el proyecto de restauración de Chua Cau (puente- pagoda)".Al intervenir en el acto de rúbrica, considerada una de las actividades para saludar el Año Nacional del Turismo 2022 en Quang Nam, Tran Van Tan, vicepresidente del Comité Popular de Quang Nam , afirmó que se trata de un evento importante para los resultados científicos de la restauración de reliquias en la localidad y especialmente para las relaciones de amistad entre ambos países.Propuso, además, que después de la ceremonia de firma, las autoridades de Hoi An se coordinen con los órganos involucrados y la oficina de JICA en Vietnam en pos de acelerar los trámites y recibir pronto así a los expertos japoneses para ayudar en el despliegue del proyecto, que prevé comenzar a mediados de 2022.Se espera que la restauración de la obra obtenga mejores resultados, de tal manera, los valores de la reliquia se preservarán de manera eficiente, remarcó.Hoi An es un lugar que registró hitos importantes las relaciones entre Vietnam y Japón hace más de 400 años.Muchas reliquias culturales y monumentos arquitectónicos en Hoi An evidencian vívidamente el papel original de este sitio para los vínculos binacionales. La reliquia de Chua Cau, construida por comerciantes y expatriados japoneses en Hoi An hace cuatro siglos, se considera un símbolo de intercambio cultural y los nexos duraderos entre Japón y la ciudad de Hoi An en particular y Vietnam en general.Con el transcurso del tiempo, la obra enfrenta también el deterioro, por lo que la restauración de esta reliquia es un asunto urgente. Ante esa situación, JICA se compromete a brindar apoyo profesional, técnico y experiencias a las autoridades y habitantes locales para la restauración de Chua Cau./.