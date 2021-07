La isla de Sinh Ton (Fuente: VNA)

Moscú (VNA)- La sentencia de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya (Países Bajos) en julio de 2016 sobre el Mar del Este marcó un hito importante en la historia de conflictos territoriales en esa zona marítima, y demostró que el derecho internacional juega un papel primordial en la resolución de esas disputas.

Así lo afirmaron los expertos de la Escuela Superior de Economía en Rusia, Alexander Korolev e Irina Strelnikova, en el artículo titulado "Cinco años de la decisión de CPA sobre el Mar del Este: La intersección de la geopolítica y el derecho internacional", publicado en la página web del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales (RIAC).

En el artículo, los autores citaron el fallo del tribunal arbitral en el cual enfatizó que los reclamos de China sobre sus "derechos históricos" y jurisdicción sobre las áreas marítimas en el Mar del Este son contrarias a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS) y traspasan las fronteras geográficas y los derechos sustantivos de Beijing.

El análisis afirmó que los argumentos utilizados por China no se reflejan en las normas del derecho internacional y, por lo tanto, no pueden considerarse excusas para no aplicar el laudo arbitral.

Al reiterar el papel del derecho internacional en la resolución de disputas entre las partes en el Mar del Este, los expertos rusos aseguraron que UNCLOS constituye la ley más vinculante para todos los signatarios y destacaron la importancia del veredicto de CPA emitido sobre esta cuestión hace cinco años.

Por otro lado, los académicos rusos también apreciaron los esfuerzos de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) sobre la necesidad de sustituir la Declaración de Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) de 2002 por un Código de Conducta en esas aguas (COC)./.