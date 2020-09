An Giang, Vietnam, 22 sep (VNA) - La provincia survietnamita de An Giang exportará a finales de este mes un lote de 126 toneladas de arroz fragante tipo Jasmín 85 a la Unión Europea (UE).

Tal información se dio a conocer durante un acto promocional sobre el tema organizado hoy por las autoridades de la provincia survietnamita de An Giang y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.



Al intervenir en la cita, el viceministro Le Quoc Doanh enfatizó que el Acuerdo de Libre Comercio entre el país y la UE (EVFTA) constituye una llave importante para que los productos agrícolas vietnamitas puedan acceder y aumentar su presencia en un mercado con más de 500 millones de consumidores cuyo Producto Interno Bruto alcanza los 15 mil millones de dólares.



Puesto en vigor desde el pasado 1 de agosto, el tratado ha creado grandes oportunidades a las exportaciones del país indochino, sobre todo en la diversificación del mercado y los rubros, señaló.



Por tal motivo, para aprovechar esas oportunidades, el sector agrícola debe promover la reestructuración de la producción en cadenas, particularmente la coordinación estrecha entre las cooperativas y empresas y la formación de un proceso cerrado desde la preparación de materias primas hasta el procesamiento, así como garantizar la trazabilidad y seguridad alimentaria, con el fin de explorar con éxito el mercado europeo, apuntó.



A su vez, Marion Matinez, presidenta del Comité de Negocios de productos agrícolas y pesqueros de la Cámara de Comercio de Europa (EuroCham) en Hanoi, subrayó que el EVFTA es un convenio que brinda beneficios para las dos partes, el cual figura entre los acuerdos de libre comercio más integrales y ambiciosos jamás firmado entre la UE y un país en desarrollo.



En un mundo donde las operaciones comerciales se ven estancadas debido a los efectos de la epidemia del COVID-19 y el crecimiento económico global pierde su fuerza, reiteró que el EVFTA contribuirá a impulsar el comercio y la inversión entre el bloque y la nación indochina.



En la actualidad, Vietnam reanuda sus actividades de negocios, mientras otros países se encuentran todavía en la lucha contra la epidemia, lo que motivará a las empresas europeas a invertir en un mercado seguro y con rápido crecimiento, según Matinez.



An Giang es una localidad con grandes ventajas en la producción de arroz, pescado Tra (Pangasius) hortalizas y árboles frutales.



Anualmente, la provincia cultiva más de 630 mil hectáreas de granos con una producción de casi cuatro millones de toneladas, por lo que se convirtió en el segundo mayor destino productor de arroz.



An Giang envía sus productos arroceros a 39 países y territorios en el mundo, entre ellos, los asiáticos ocupan el 80 por ciento de las exportaciones provinciales.



Según el EVFTA, la UE otorga a Vietnam un contingente arancelario que asciende a 80 mil toneladas: 50 mil de arroz blanco e integral y 30 mil de arroz fragante./.