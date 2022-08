La obra "Madre e hijo frente al altar" de Mai Trung Thu (Fuente: Internet)

Hanoi (VNA)- El hecho de que la casa de subastas Sotheby's organizara una exposición de pinturas no comercial en Vietnam evidencia el potencial de este mercado de las bellas artes del país indochino, según especialistas.



La exposición de Sotheby's en Vietnam denominada “Hon xua ben la” (Almas atemporales: más allá del viaje) concluyó, pero los ecos de 50 obras de cuatro maestros eminentes de Indochina, a saber, Le Thi Luu (1911 - 1988), Le Pho (1907 - 2001), Mai Trung Thu (1906 - 1980) y Vu Cao Dam (1908 - 2000), todavía permanecen.



El supervisor Ace Le notificó que se trata de una exposición única de Sotheby's, pues esta entidad solo realizó algunas exhibiciones no comerciales principalmente en Europa.

La obra "La fe" de Vu Cao Dam (Fuente: Internet)



Según Ace Le, en el Sudeste Asiático, la mencionada casa de subastas organiza tres a cuatro subastas al año y los VIP deben hacer reservas con anticipación.



“Esta es la primera vez que exhiben de manera no comercial, lo cual significa que no compran ni venden en absoluto. Es como un mensaje al mercado: nos preocupamos, pero no solo por las ganancias, sino por consolidar el prestigio”, subrayó Ace Le.



Añadió que una buena exposición solucionará algunos problemas existentes en el mercado vietnamita, tales como los relaciones con la cuestión de la verdad y la falsedad y el acceso al mercado, puesto que, en el caso de la mencionada exhibición, no solo por invitados VIP, sino que el público general puede contemplar las obras.



A su vez, el pintor y supervisor Thiet Cuong está muy satisfecho con la exposición, notificando que más de la mitad de las obras expuestas fueron obtenidas por compradores vietnamitas en subastas de Sotheby's realizadas en el extranjero y traídas luego al país.



Según el curador Ace Le, los datos de Sotheby's muestran que el mercado de pinturas vietnamitas ha aumentado gradualmente en los últimos tres años.



Sin embargo, la creciente demanda del mercado tanto en el país como en el extranjero significa también un desafío para encontrar una fuente prestigiosa./.