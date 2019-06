Representantes de otros países felicitan a la delegación vietnamita durante la sesión del Consejo de Seguridad. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Representantes de muchos países enviaron felicitaciones a Vietnam por su elección como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) para 2020-2021, con 192 votos a favor del total de 193 países y territorios miembros de esa organización mundial.



El embajador Burhan Gafoor, jefe de la misión de Singapur en la ONU, escribió en Twitter: "Felicitaciones a Vietnam por su elección al CSNU con el mayor número de votos".



"Me siento honrado de emitir el voto para Vietnam, en nombre de Singapur", expresó.



"Singapur tiene excelentes vínculos con Vietnam y estamos seguros de que Vietnam desempeñará de forma excelente ese cargo", agregó.



Mientras tanto, el embajador de Reino Unido en Vietnam, Gareth Ward, congratuló al país indochino en su cuenta en Facebook y señaló que Londres fortalecerá la cooperación con Hanoi.



Por su parte, la embajadora de Australia ante la ONU, Gillian Bird, felicitó a cinco países elegidos como miembros no permanentes del CSNU para 2020-2021, que son Vietnam, Estonia, Níger, San Vicente y las Granadinas y Túnez.



“Felicito a Vietnam por encabezar la boleta de la votación con 192 de 193 votos posibles! "Y me encanta que dos de nuestros vecinos de la ASEAN, Indonesia y Vietnam, forman parte del Consejo de Seguridad el próximo año", escribió en Twitter.



El viceministro de Asuntos Exteriores de Japón, Norikazu Suzuki, compartió su alegría por la elección de Vietnam y expresó su esperanza de que el país del sudeste asiático promueva su papel para garantizar la paz y la estabilidad mundiales.



En la entrevista a periodistas de la Agencia de Noticias de Vietnam, dijo que Japón está contento cuando Vietnam ganó un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.



La nación del sol naciente quiere asociarse con Vietnam para promover el liderazgo en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y Asia-Pacífico para la estabilidad regional y la prosperidad, subrayó



El CSNU es uno de los seis organismos principales de la ONU y está conformado por 15 estados, incluidos cinco miembros permanentes y 10 miembros no permanentes elegidos por un período de dos años.-VNA