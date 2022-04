Brasilia (VNA)- El Festival "Mundo Culinario- Conectar Vietnam y Brasil” se desarrolla en una serie de los restaurantes grandes en esta capital brasil eña del 21 de este mes al 8 de mayo próximo, para presentar la gastronomía de la nación indochina.Se trata del evento coorganizado por la Embajada de Vietnam en Brasil, el Sindicato Patronal de Hitéis, Restaurantes, Bares de Brasilia (SINDHOBAR), el Banco de Brasilia y otras entidades brasileñas.La ceremonia inaugural se efectuó en el restaurante Mezanino en el Torre de la Televisión de la capital, con la presencia de Paco Britto, vicegobernador de Brasilia y un centenar de chefs y periodistas en la ciudad.Al intervenir en el acto, Jael Antonio Da Silva, presidente de SINDHOBAR, dijo que se trata de la primera vez que su Sindicato colabora con la Embajada vietnamita en celebrar un festival gastronómico a nivel capitalino.Los restaurantes participantes en el evento incluyen Same Same But Differente, Makisan, Grande Muralha, Capim Dourado, Fred, Taypá, Gran Bier, Sagres, Mayer Sabores do Brasil, Downtown Senac, Capim Dourado, Universal, Osteria Vicenza và Casa Baco.En la ocasión, los interesados de los platos asiáticos tienen la oportunidad de degustar las comidas como Nem ran (rollito de primavera), Pho bo (sopa de fideos de arroz con carne de rez) y Bun cha (fideos de arroz con carne a la brasa).Se espera que el ciclo, una de las actividades conmemorativas del 62 aniversario de la fundación de Brasilia (21 de abril), promueva la comprensión mutua y la amistad entre Vietnam y Brasil./.