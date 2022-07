Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)– El miembro permanente de la Secretaría del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Vo Van Thuong, firmó la promulgación de la Directiva No 14-CT/TW emitida el 1 de julio de 2022 del Buró Político sobre el fortalecimiento del liderazgo del Partido para la Asociación de Abogados en la nueva situación.De acuerdo con esta directiva , la organización de la Asociación de Abogados de Vietnam , especialmente a nivel local, no es estricta. Algunos comités y organizaciones del Partido no son plenamente conscientes de la posición y el papel de la asociación.Para fortalecer el liderazgo del Partido y promover el papel de la Asociación en la nueva situación, el Buró Político llama a los comités y organizaciones del Partido a todos los niveles a concienciar sobre su posición, papel y responsabilidad.También pide continuar consolidando y fortaleciendo la organización de la Asociación de Abogados de Vietnam, para renovar con fuerza el contenido de sus actividades y su modo de funcionamiento.Además, solicita a la Asociación que brinde asesoramiento y asistencia legal, especialmente a los pobres, beneficiarios de políticas, personas en áreas remotas, que participe activamente en la reforma judicial y administrativa, la lucha contra la corrupción, y la rehabilitación de prisioneros.Insta a desarrollar su papel en la diplomacia popular, ampliar la cooperación internacional, presentar las políticas de Vietnam en el extranjero, y refutar acusaciones falsas y distorsionadas de fuerzas hostiles./.