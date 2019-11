Apabulla Vietnam 6-1 a Laos en SEA Games 30(Fuente: VNA)

Manila, 28 nov (VNA)- La selección de fútbol Sub 22 de Vietnam a los XXX Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games 30) apabulló hoy 6-1 a su rival de Laos en partido correspondiente al Grupo B.Los discípulos del entrenador sudcoreano Park Hang-seo salieron agresivos y estrenaron el marcador a los tres minutos por obra del delantero Nguyen Tien Linh, quien repitió la dosis a los 17.A duras penas Laos mantuvo la pizarra así en la primera mitad, pero en la segunda, Tien Linh completó su hat-trick y de los otros tres goles se encargaron sus compañeros Do Hung Dung, Nguyen Trong Hoang y Nguyen Quang Hai.Los laosianos salvaron la honrilla en el minuto 60 gracias a Kaharn Phetsivilay.En su primera aparición en (SEA Games 30), Vietnam propinó paliza de 6-0 a Brunéi con cuatro dianas de Ha Duc Chinh, quien se mantiene al frente de los goleadores pese a no atar hoy.Su próximo compromiso será el 1 de diciembre frente a Indonesia.En el Grupo B también militan Singapur y Tailandia, su sempiterno rival en el sudeste asiático. Los dos primeros de cada llave avanzan a la ronda final.La delegación de Vietnam a los juegos regionales aspira a estar entre los tres primeros en el medallero por países y confía en que sus equipos masculino y femenino de fútbol estén entre los tributantes de preseas doradas./.