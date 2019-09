Ganan estudiantes vietnamitas premios de diseño de puente asiático (Foto: www.ctu.edu.vn)

Can Tho, Vietnam (VNA)- Estudiantes vietnamitas de la Universidad de Can Tho ganaron dos premios en el concurso de puentes de acero de Asia 2019, que se celebró en Indonesia.El certamen atrajo 16 equipos procedentes de seis países y territorios como Indonesia, Mongolia, Japón, Tailandia, Taiwán (China), y Vietnam.La evaluación de los diseños se basó en tres parámetros principales: la presentación, el trabajo en campo, y la estética de los puentes.La Universidad de Can Tho obtuvo dos quintos premios en textura y arquitectura del puente.Con este resultado, Vietnam se ubicó en el cuarto lugar en la tabla general. –VNA