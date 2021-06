El viceministro de Salud Truong Quoc Cuong habla en la conferencia de prensa. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El Gobierno alienta y crea condiciones favorables para que todas las localidades y empresas que participen en la importación de vacunas contra el COVID-19 en Vietnam, dijo hoy el viceministro de Salud Truong Quoc Cuong.



Durante una conferencia de prensa tras la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente al mes de mayo, el Subtitular informó que el ministerio tiene tarea de importar 150 millones de dosis de vacuna para inyectar alrededor del 70 por ciento de la población de 18 años o más.



Vietnam consituye uno de los países que prestan atención a la compra de vacunas desde temprano, pero debido a que el suministro no es suficiente para la demanda y la complicada situación de la enfermedad en algunos países, por lo que no tiene prioridad en el proceso de acceso, dijo.



El país ha pedido aproximadamente 170 millones de dosis, sin embargo, es posible que la entrega no se cumpla el plazo y el volumen, añadió.



Respecto al prespuesto dedicado a la compra de vacunas, el viceministro de Finanzas Ta Anh Tuan dijo que los gastos para la adquisión de esa sustancia vital y la vacunación serán de mil 100 millones de dólares.



Este monto será extraído del presupuesto estatal y una parte proveniente de la socialización, añadió. /.

VNA