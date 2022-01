Hanoi (VNA) - Vietnam palidece en comparación con Japón y China en cuanto al tamaño del sector del lujo, pero tiene un gran potencial para convertirse en un mercado altamente rentable en el futuro cercano, según Jing Daily, una publicación digital líder en tendencias de consumo de lujo en China.Jing Daily dijo que la brillante perspectiva para el mercado del lujo de Vietnam podría atribuirse al aumento de los ingresos de su población en los últimos años, ya que los consumidores de altos ingresos son la columna vertebral del consumo de lujo.Entre 2002 y 2020, el Producto Interno Bruto per cápita de Vietnam creció 2,7 veces, alcanzando casi los dos mil 800 dólares. Un informe de 2016 del Banco Mundial también destacó que el país podría alcanzar el estatus de ingreso medio alto para 2035, con un ingreso per cápita que supere los siete mil dólares.La población de clase media de Vietnam también se ha expandido masivamente, y se espera que alcance los 95 millones para 2030, según las predicciones de Nielsen.Mientras tanto, la cantidad de personas con altos ingresos, aún no ricos (HENRY) y ultra ricos también está creciendo. El número de personas con un patrimonio neto de uno a 30 millones de dólares se disparará en un 32 por ciento a más de 25 mil 800 para 2025.Además, las marcas de lujo deberían ser optimistas con Vietnam porque sus productos tienen una demanda cada vez mayor en el país. Este es aún más el caso ahora que los consumidores están restringidos en casa y no pueden viajar a Singapur o China para satisfacer su apetito por los lujos.“El apetito por los artículos de lujo es más pronunciado que nunca en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh”, dijo Tran Thi Hoai Anh, fundadora de la compañía GlobalLink.Hace solo una década, se trataba de conocer la diferencia entre Gucci y Prada, pero ahora una nueva generación de compradores de alto nivel está impulsada por la búsqueda de calidad, distinción y artesanía, agregó la gerente.Por razones obvias, el sector del lujo se benefició del Tratado de Libre Comercio y el Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea, que eliminaron el 99 por ciento de todas las tarifas y redujeron muchas barreras regulatorias.Con los lujos cada vez más asequibles, los consumidores podrían tener en sus manos estos productos de alta gama más fácilmente.En ese momento, algunas marcas de renombre han percibido la oportunidad y aprovecharon la creciente demanda interna de artículos de lujo al afianzarse en el país.Porsche inauguró Porsche Studio en Hanoi, su segundo espacio comercial en el Sudeste Asiático. Según Arthur Willmann, director ejecutivo de Porsche Asia Pacific, Vietnam se ha convertido en uno de los mercados de más rápido crecimiento de su empresa.Al mismo tiempo, DAFC, que administra más de 60 marcas de lujo, incluidas Cartier y Rolex, anunció que sus ventas en Vietnam aumentaron un 35 por ciento en 2020.Asimismo, Bvlgari decidió volver al mercado vietnamita en marzo de 2021 con la inauguración de su primera tienda en Ciudad Ho Chi Minh.Según Statista, los ingresos del mercado de artículos personales de lujo de Vietnam alcanzaron los 976 millones de dólares en 2021 y se espera que crezcan un 6,67 por ciento anual en el próximo lustro./.