Hanoi (VNA)- Un consorcio compuesto por Alibaba, grupo chino de comercio electrónico, y Baring Private Equity Asia ( BPEA ), una de las firmas de capital privado más grandes de Asia, invertirá 400 millones en The CrownX, subsidiaria del conglomerado vietnamita Masan Group.El grupo de inversores firmó un acuerdo para adquirir una participación del 5,5 por ciento en The CrownX, un pacto que valora a la empresa en seis mil 900 millones de dólares.Masan poseerá el 80,2 por ciento de las acciones de la empresa después del acuerdo.Danny Le, director general de Masan Group, dijo que la inversión contribuirá a acelerar la transformación de The CrownX en Point of Life, una plataforma "todo en uno" que atiende las necesidades básicas de los consumidores en los canales de compra online y offline.La principal prioridad de Masan Group radica en modernizar el mercado minorista de bienes esenciales en Vietnam, al servicio de los clientes, precisó.En la ocasión, VinCommerce, dependencia de The CrownX , establecerá un acuerdo de cooperación estratégica con Lazada, plataforma de comercio electrónico de Alibaba en el Sudeste Asiático, con el objetivo de compartir las experiencias sobre la promoción de los bienes básicos en una industria clave de las ventas en línea.Según VinCommerce, los bienes esenciales representan actualmente la mitad del mercado minorista de Vietnam y el 25 por ciento del gasto de los consumidores del país indochino. Aunque las compras se realizan con una frecuencia diaria, el acceso a esos productos a través de los canales en línea sigue siendo limitado.En ese sentido, Masan Group estableció el objetivo de que el valor total de los productos en los canales en línea represente al menos el cinco por ciento de las ventas totales de The CrownX en el futuro.Al mismo tiempo, se enfrasca en negociar con otros socios para concluir este año la transacción de otra inversión valorada entre 300 millones y 400 millones de dólares en The CrownX./.