Hanoi (VNA) - Múltiples áreas en la capital de Hanoi han estado aplicando ciencia y tecnología en la producción agrícola , cambiando el sector hacia lo orgánico para mejorar la seguridad alimentaria.La pandemia de la COVID-19 y el aumento de los precios del combustible han provocado un incremento de los costos de los fertilizantes, pesticidas, cultivos y una disminución de las ganancias.En respuesta a los desafíos, la ciudad ha estado desarrollando modelos agrícolas ecológicos y respetuosos con el medio ambiente, con el objetivo de aumentar la eficiencia mediante el ahorro de materiales y el reciclaje de residuos agrícolas a nivel doméstico.El modelo de cooperativa también se está volviendo más popular.Según Dong Thi Vinh, directora de la Cooperativa de Verduras Seguras de Hong Ha, la empresa ha tomado medidas para producir productos limpios y minimizar el impacto en el medio ambiente.Ha estado exigiendo a sus miembros que no usen pesticidas químicos y que apliquen tecnología en la producción y el procesamiento de productos, precisó.En promedio diario, la cooperativa cosecha 500 kilogramos de vegetales para entregar a supermercados y tiendas de conveniencia, lo que equivale a una ganancia de 171 de dólares.Otra cooperativa agrícola orgánica llamada Nam Phuong Tien en el distrito de Chuong My tiene cinco hectáreas dedicadas a la agricultura orgánica, junto con mil 500 hectáreas para el cultivo seguro de pomelo Dien.Mientras tanto, Vu Thi Huyen, directora de la cooperativa, destacó que para generar una fuente de productos limpios que responda a las demandas del mercado, la empresa solo utiliza insumos amigables con el medio ambiente en su producción.Los productos seguros pueden tener hasta un 20 por ciento más de valor en comparación con los productos que siguen métodos tradicionales, agregó.Nguyen Thi Thu Hang, jefa del Departamento de Garantía de Calidad Agrícola, Forestal y Pesquera de Hanoi, reiteró que la ciudad capital cuenta actualmente con cinco mil 044 hectáreas para el cultivo de hortalizas seguras y más de 50 hectáreas para la agricultura orgánica, junto con varios modelos de producción agrícola con tecnología avanzada.Ta Van Cuong, subdirector del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la ciudad, dijo que cultivar productos ecológicos, seguros y respetuosos con el medio ambiente resulta imprescindible en la agricultura moderna.Esto no solo creará condiciones favorables para que las localidades formen áreas de producción a gran escala y control de calidad, sino que también generará un alto valor económico para los agricultores.Hanoi ha transformado más de 40 mil hectáreas de la producción de arroz a nuevos modelos agrícolas, de las cuales 15 mil 600 están dedicadas al arroz de alta calidad, tres mil a hortalizas seguras y siete mil 400 a árboles frutales.Los agricultores también pueden producir su propio fertilizante orgánico combinando subproductos agrícolas y bioproductos.Esto ayuda a reducir algunos de los costos mientras se mantienen los estándares de producción limpia, aumentando los valores y asegurando ingresos para la población local.También dijo que para cambiar el hábito de usar fertilizantes y pesticidas químicos, el departamento ha realizado muchas sesiones de capacitación sobre la nutrición necesaria en cada etapa de crecimiento para una salud vegetal óptima.Gracias a estas medidas, la cantidad de pesticidas utilizados por los agricultores de Hanoi se encuentra entre los niveles más bajos, en comparación con otras ciudades y provincias.El sector agropecuario de la ciudad continuará consultando a las autoridades locales sobre políticas preferenciales en materia de crédito, ubicación de negocios, promoción comercial, así como la planificación de áreas productivas concentradas y la aplicación de tecnología avanzada.Por ello, se promueve la producción segura y eficaz a gran escala para responder a las demandas del mercado interno y para la exportación./.