Quang Nam, Vietnam (VNA)- Famosa por sus patrimonios, la ciudad antigua de Hoi An, de la provincia vietnamita de Quang Nam, es ahora reconocida como parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, con destacados campos que incluyen la artesanía y el arte popular.Situada en el curso inferior del río Thu Bon, a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad central de Da Nang, Hoi An es una tierra que ha preservado y nutrido la esencia cultural del pueblo vietnamita durante generaciones. Una gran cantidad de residentes locales se dedican a la artesanía tradicional y a actividades de arte popular, creando conjuntamente un espacio ilimitado para la creatividad.Hoi An cuenta con cinco pueblos de artesanía tradicional y casi 50 oficios artesanales activos, que incluyen carpintería en la aldea de Kim Bong, alfarería en la aldea de Thanh Ha, fabricación de faroles, artesanías de bambú y coco, sastrería y peletería, entre otras.Tres pueblos artesanales y uno de artesanía tradicional están reconocidos como parte del patrimonio inmaterial nacional.Estas raíces tradicionales sirven como una fuente inagotable de creatividad para artistas y artesanos. Por ejemplo, la "Aldea de madera flotante" es un espacio para reciclar, exhibir y experimentar tallas de madera flotante que se encuentran a lo largo del río Thu Bon.Según Le Ngoc Thuan, fundador de la "Aldea de madera flotante", el modelo dirige claramente los esfuerzos hacia la adopción de la autenticidad cultural y la identidad de Hoi An. Todos también están elaborados por la gente de Hoi An.Hoi An igualmente alberga diversas formas de arte popular único, que se consideran esenciales en la vida espiritual de sus residentes.Estos elementos del patrimonio tradicional atemporal atraen a turistas nacionales e internacionales a Hoi An y, a su vez, el turismo contribuye a la preservación y promoción de los valores de la artesanía tradicional y el arte popular.Los visitantes extranjeros están particularmente interesados en el Bai Choi, un juego tradicional vietnamita. Las instrucciones se proporcionan tanto en vietnamita como en inglés, para que los visitantes puedan comprender las reglas, dijo Cao Thi Lan, del Centro Hoi An para la cultura, los deportes y el turismo, de la provincia de Quang Nam.Unirse a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO deviene una oportunidad para que Hoi An muestre las diversas expresiones culturales de una región rica en potencial creativo y, además, inspirar y mejorar la conciencia de la comunidad, así como utilizar eficientemente los recursos culturales y humanos para mantener su estatus como uno de los principales destinos culturales de Asia./.