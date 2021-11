Hanoi (VNA)- El músico popular vietnamita Hong Dang ganó el Premio “Bui Xuan Phai: Por el amor a Hanoi” de este año, gracias a sus obras sobre esta capital milenaria.Se trata de la XIV edición del evento, cuya ceremonia de entrega se efectuó la víspera por el periódico The Thao & Van Hoa (Deporte & Cultura) de la Agencia Vietnamita de Noticias.En 2008, el periódico The Thao & Van Hoa y la familia del fallecido pintor Bui Xuan Phai crearon los premios que llevan su nombre, con el objetivo de honrar a los autores, obras, ideas y acciones de valor que manifiestan el afecto hacia la metrópolis.Hong Dang es honrado por sus composiciones sobre Hanoi, incluidas las canciones destacadas Hoa sua (Alstonia scholaris) y Ky niem thanh pho tuoi tho (Memorias en la ciudad de infancia).Nacido en 1936 en el distrito de Yen Thanh, la provincia central de Nghe An, Hong Dang vino a Hanoi para estudiar en la primera generación de graduados de la Academia Nacional de Música de Vietnam./.