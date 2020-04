Implementarán en Vietnam medidas para desarrollo sostenible de patrimonio de Hoi An (Foto: VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA)- El Centro de Gestión y Conservación del Patrimonio Cultural de Hoi An implementará las medidas adecuadas para proteger y promover de forma sostenible los valores de esta antigua ciudad en el período 2020-2025, informó el periódico electrónico Nhan Dan.El director de la entidad, Pham Phu Ngoc, informó que ese plan quinquenal cuenta con siete grupos de soluciones, incluidos la prevención de las inundaciones, la erosión y los corrimientos de tierra; el desarrollo del espacio paisajístico; la preservación de las construcciones antiguas, y la promoción de los valores culturales intangibles, entre otros.La implementación sincrónica de este programa protegerá a Hoi An de los impactos del medio ambiente, los desastres naturales, el turismo y los residentes locales, conservando el valor global de este patrimonio, así como las obras arquitectónicas inherentes y el paisaje ecológico de la ciudad, destacó Phu Ngoc.El funcionario dio a conocer que, desde que la localidad fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO ) como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1999, su organismo ha movilizado más de seis millones 600 mil dólares para la restauración y protección.Dijo que además de los fondos del Estado y organizaciones internacionales, la mayor parte de la financiación para estas actividades proviene de la venta de entradas a los turistas, la cual totalizó más de 13 millones de dólares el año pasado. Hoi An , actualmente, cuenta con mil 432 reliquias, entre ellas 28 de nivel nacional, otros 46 de nivel provincial y las restantes están incluidas en la lista de monumentos protegidos.