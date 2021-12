Hanoi (VNA)- La Comisión del Control Disciplinario del Partido Comunista de Vietnam PCV ) propuso que el Secretariado del Comité Central de la organización imponga medidas disciplinarias contra el exministro de Salud, Cao Minh Quang, por las violaciones ocurridas en el Comité de asuntos partidistas de esa cartera del mandato 2016-2021.La aplicación de las medidas disciplinarias a Minh Quang, exmiembro del Comité de asuntos partidistas del Ministerio de Salud, fue propuesta por la Comisión en su novena reunión, efectuada hoy en esta capital.Esa entidad también decidió emitir una advertencia al Buró Ejecutivo del Comité partidista del distrito de Co To de la provincia norteña de Quang Ninh del mandato 2020-2025 y propuso que Secretariado considere y aplique medidas disciplinarias a Le Hung Song, secretario de la militancia y presidente del Comité Popular distrital, por las violaciones referentes al temperamento político, la ética y estilo de vida, así como de las normas sobre lo que los militantes del Partido no deben hacer.Además, la Comisión evaluó las infracciones cometidas por varias organizaciones partidistas y militantes de las provincias de Son La, Gia Lai y Hai DuongLos miembros de este órgano debatieron y contribuyeron con opiniones al borrador del reglamento del Buró Político sobre el manejo de sanciones a las organizaciones y militantes que cometen violaciones, y el resumen de una década de la implementación de la Conclusión del Buró Político sobre las labores de inspección y supervisión de las filas partidistas hasta 2020, entre otros contenidos importantes./.