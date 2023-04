El diseñador Do Manh Cuong (traje negro) en el desfile de su colección (Fuente: VNA)

Sídney (VNA)- El desfile de moda SIXDO Exclusive , del diseñador vietnamita Do Manh Cuong, concluyó con éxito en el campus de la Universidad de Sídney (Australia), tras impresionar al público con diversos diseños.La colección, presentada este sábado al público australiano, abarca cuatro partes con 160 piezas.Además de los diseños "SIXDO para todos", Do Manh Cuong también dedica un "espacio" de la parada a los diseños de edición limitada, con precios más altos, los cuales son de tres colores principales, a saber, blanco, rojo y negro.Los invitados tuvieron la oportunidad de contemplar los trajes que reflejan imágenes de chicas modernas, enérgicas y creativas.En especial, la última parte del espectáculo se dedicó a los diseños sofisticados y elegantes, que se combinan con refinados accesorios.SIXDO es la segunda marca de moda de Do Manh Cuong lanzada en el mercado de Vietnam, después de la línea de alta gama que lleva el nombre del diseñador./.