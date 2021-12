Moscú (VNA) - La cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y las agencias de ejecución de la ley de Rusia en general, y la cartera de Situación de Emergencia de la nación euroasiática en particular, ha logrado resultados notables en los últimos años.Así lo aseveró el teniente general Tran Quoc To, viceministro vietnam ita de Seguridad Pública, en una sesión de trabajo con el coronel general Chupriyan Alexander Petrovich, ministro interino ruso de Situación de Emergencia, en el marco de la visita oficial del presidente Nguyen Xuan Phuc a Rusia, que concluirá hoy.En esta ocasión, Quoc To extendió sus condolencias a Rusia por los recientes accidentes que causaron mucho daño al pueblo ruso.Con respecto a la colaboración entre ambas partes, los titulares de los dos ministerios apreciaron la asociación estratégica integral y la confianza política durante el tiempo pasado, enfatizó.Además, mencionaron una serie de contenidos clave de cooperación entre las dos carteras, como el fortalecimiento del intercambio de experiencias de delegaciones a todos los niveles en la prevención y respuesta a situaciones de emergencia, y la construcción de un centro de alerta temprana de incendios y desastres naturales.