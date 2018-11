Inauguran Festival de cultura holandesa en ciudad vietnamita de Can Tho (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) - El Festival de Cultura Holandesa se efectuó hoy en esta ciudad survietnamita, con diversas actividades conmemorativas al aniversario 45 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y los Países Bajos.



Lo más destacado del evento fue un desfile de bicicletas naranjas, una exposición fotográfica y un área para presentar la culinaria holandesa.



En esta ocasión, se organizaron también un seminario titulado "Los Países Bajos están al lado de Vietnam hacia un futuro sostenible para el Delta del Mekong", un taller de educación holandesa, una visita a la Compañía holandesa Fruit Republicen Can Tho y la proyección de películas sobre la cultura del país europeo.



La embajadora holandesa en Vietnam, Elsbeth Akkerman, afirmó que con las relaciones estrechas en los últimos 45 años, ambos países experimentarán nuevos pasos de desarrollo para fomentar la cooperación en el comercio, la cultura, el turismo y la educación.



Sobre la base de los dos acuerdos estratégicos de cooperación para la adaptación al cambio climático y la gestión del agua, y la agricultura y la seguridad alimentaria, los Países Bajos mantendrán sus esfuerzos para ayudar a Vietnam a construir e implementar planes para mejorar las condiciones de vida de los pobladores en las regiones propensas al cambio climático, agregó.



A su vez, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Truong Quang Hoai Nam, destacó que Holanda es un socio estratégico de Vietnam, en general, y del Delta del Mekong, en particular.



Por lo tanto, con su papel como centro de la región, Can Tho hará todo lo posible para atraer inversiones, mejorar la infraestructura y reformar los procedimientos administrativos para expandir los intercambios comerciales y culturales con la nación europea, ayudando así a que las relaciones bilaterales coincidan con el potencial de ambas partes, afirmó.-VNA