Inauguran primer museo de arte contemporáneo en Vietnam (Foto: nhandan.com.vn)

Hanoi (VNA)- El Museo de Arte Contemporáneo Flamingo FCAM ) se inauguró el 26 de diembre convirtiéndose en el primero de este tipo puesto en funcionamiento en Vietnam.El espacio al aire libre del museo exhibe 56 esculturas y obras de este tipo en combinación con la instalación artística, elaboradas con una variedad de tamaños y materiales como acero inoxidable, soldador, metal sintético y madera esparcidas de modo coordinado en el complejo turístico de Flamingo Dai Lai, informó el periódico electrónico Nhan Dan.El área de exhibición interior consta de un grupo de contenedores en una extensión de cuatro hectáreas donde resaltan 70 pinturas, pequeñas esculturas e instalaciones artísticas.Las obras exhibidas en esa área también son muy diversas en materiales, desde laca, óleo y acrílico hasta seda, madera, piedra y materiales sintéticos.En este sitio se presentan productos artísticos no solo de Vietnam, sino también de otros países como Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Nepal, Italia, España y Singapur.El museo se construyó a partir de la iniciativa Art in the Forest (Arte en el bosque), patrocinado por Flamingo Holding Group durante años.Después de un período de preparación, este proyecto comenzó oficialmente en 2016, con campamentos internacionales de escultura, pintura y arte contemporáneo que se llevaban a cabo anualmente, además de los programas de colección artística.Cabe destacar que formas de arte contemporáneo como instalación artística, performance, videoarte, multimedia, art corporal y una combinación de varios tipos de arte en una obra aparecieron en Vietnam hace más de 30 años.A finales de 2013, el Gobierno vietnamita promulgó un decreto que reconoce oficialmente dichas modalidades artísticas en el territorio nacional y las clasificó entre las bellas artes./.