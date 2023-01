En la conferencia de prensa (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – La segunda reunión extraordinaria de la XV Asamblea Nacional (AN, Parlamento) se inaugurará el día 5 de enero y se prolongará hasta el 9 de enero, informó hoy el secretario general adjunto de la AN, Nguyen Truong Giang, en una conferencia de prensa efectuada hoy en esta capital.



Durante la sesión, los legisladores considerarán y aprobarán la Ley de Examen y Tratamiento Médicos (modificada), y ratificarán tres Resoluciones importantes, entre ellas, la Resolución sobre el Plan Maestro Nacional para el período 2021-2023, con visión al 2050; la Resolución sobre la implementación continua de las políticas relacionadas con la prevención y el control de la pandemia de COVID-19 en la Resolución No. 30, aprobada en el primer período extraordinario de sesiones parlamentarias, XV legislatura, además de la Resolución sobre la complementación de la estimación presupuestaria del Estado en materia del capital foráneo no reembolsable de 2021.

La Asamblea Nacional también considerará la labor de los diputados y demás personal dentro de la competencia del Parlamento. Al respecto, la jefa de Asuntos de Delegados, Nguyen Thi Thanh, informó que se espera que haya contenido para el cese de funciones de, la destitución y el nuevo nombramiento de diputados parlamentarios.

Según lo programado, el Comité Permanente de la AN convocará el día 4 de enero una reunión plenaria para discutir y decidir sobre el trabajo de personal a presentar a la AN. El poder legislativo también convocará a una reunión preparatoria para ratificar el orden del día de la reunión extraordinaria.



Tres puntos programados dentro de los asuntos del personal incluyen la destitución de los diputados de la AN, la aprobación de las renuncias y de la propuesta de designación de nuevo personal en reemplazo de los despedidos./.