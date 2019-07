Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Las autoridades de esta metrópoli survietnamita se comprometen a crear condiciones para el despliegue de los proyectos no gubernamentales, según informó una fuente oficial.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Nguyen Thi Hong Diem, vicepresidenta de la Federación de Organizaciones de Amistad en Ciudad Ho Chi Minh (HUFO), reiteró tal compromiso durante una reunión entre los funcionarios locales y representantes de las organizaciones no gubernamentales, que se efectuó hoy aquí.



En esta conferencia anual participaron los cónsules de Corea del Sur, Reino Unido, y Canadá en esta mayor urbe vietnamita, así como de autoridades de la ciudad y otros 100 representantes de empresas y organizaciones extranjeras.



Al continuar sus valoraciones, Hong Diem destacó los logros de las cooperación de entidades extranjeras y misiones diplomáticas con Ciudad Ho Chi Minh, en la materialización de los programas sociales y caritativos, lo que contribuye a elevar la calidad de vida de las personas en condiciones difíciles.



Unas 166 organizaciones no gubernamentales operan actualmente en esta ciudad, precisó.



Ciudad Ho Chi Minh recibió de dichas instituciones una asistencia financiera por 72 millones de dólares el año pasado, lo que muestra aumento interanual de 156 por ciento.



Mientras, las autoridades locales también aprobaron en la primera mitad del año proyectos, cuyos valores totalizan 29 millones 280 mil dólares, de los que dos millones 980 mil dólares proceden de las organizaciones no gubernamentales.



La mayoría de las iniciativas se destinan a proyectos del sector de la salud, como el desarrollo de productos bioquímicos, y el plan de tratamiento contra el SIDA.



Se incluyen, además, el mejoramiento de la educación, especialmente en el entrenamiento y cuidado de niños, mujeres, discapacitados, y pobres.

Los delegados también intercambiaron sobre las regulaciones de Vietnam para la colaboración con las organizaciones, y plantearon medidas para elevar la eficiencia de las cooperaciones.-VNA