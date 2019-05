El ministro de Infraestructura Económica y secretario general del Presidente de Costa de Marfil, Achi Patrick (I) (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El ministro de Infraestructura Económica y secretario general del Presidente de Costa de Marfil, Achi Patrick, sostuvo un encuentro con las autoridades de esta ciudad survietnamita, con el propósito de incrementar la cooperación bilateral en el sector agropecuario.Al intervenir en el evento, efectuado la víspera en Can Tho, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Thanh Dung, destacó que su ciudad posee condiciones favorables para el desarrollo de actividades agropecuarias, como los cultivos del arroz y de frutas, así como para una acuicultura de alta calidad y productividad.Las autoridades locales expresaron la disposición de trabajar con las localidades marfileñas para impulsar la cooperación empresarial, desarrollar la producción acuícola y alimentaria, las técnicas agropecuarias, el procesamiento del arroz, y la conservación de frutas, entre otros temas.Por su parte, el funcionario africano afirmó que ambas naciones poseen similitudes en las condiciones climáticas, por lo que su delegación estudiará el modelo de desarrollo del país indochino.Patrick también desea impulsar las cooperaciones con Can Tho en el estudio del arroz, y la aplicación de la ciencia tecnología en la agricultura, e indicó que su país valora la futura importación del arroz crudo y procesado.Costa de Marfil es el mayor productor del anacardo crudo y de cacao en el mundo, así como el líder de África en la producción de caucho, entre otros productos.Sin embargo, el 90 por ciento de los productos congelados, consumidos en Costa de Marfil, son importados.Mientras, la ciudad de Can Tho produce anualmente un millón 300 mil toneladas de arroz, y 160 mil toneladas del pescado Tra (pangasius) para exportar a mercados exigentes como los de Estados Unidos y Europa, entre otros.-VNA