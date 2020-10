Yakarta (VNA) - Indonesia agregó ocho empresas de tecnología, incluidas Microsoft y Alibaba Cloud, una subsidiaria de Alibaba, a una lista de empresas que deben pagar un impuesto al valor agregado (IVA) del 10 por ciento sobre las ventas.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Los otros seis nombrados el viernes fueron GitHub Inc, Microsoft Regional Sales Pte. Ltd., UCWeb Singapore Pte. Ltd., To The New Pte. Ltd., Coda Payments Pte. Ltd. y Nexmo Inc.

A partir del 7 de julio, la autoridad fiscal del país nombró a otras 28 empresas sujetas a pagar IVA.

En un comunicado oficial, Suryo Utomo, director general del Departamento General de Impuestos de Indonesia, dijo que las ocho empresas mencionadas tendrán que pagar el IVA sobre los productos y servicios digitales comercializados en el país, a partir del 1 de noviembre próximo.

Desde el año pasado, el gobierno de Indonesia se fijó como objetivo recaudar el IVA de empresas digitales extranjeras como Google, Facebook, Amazon, Twitter y Netflix, que no están registradas en Indonesia, pero adquieren ingresos de los consumidores en esta nación.



Según la autoridad de Indonesia, las empresas extranjeras no residentes que generan ventas anuales de al menos 600 millones de rupias (41 mil dólares) para productos y servicios digitales, o tienen al menos 12 mil usuarios en Indonesia, deben pagar el IVA./.